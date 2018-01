Der Rapper tritt in Hannover auf Eminem kommt für ein Konzert nach Deutschland 29.01.2018 13:53 Uhr

Eminem kehrt auf die Bühne zurück. Der Rapper kommt für ein Konzert nach Deutschland. Genauer gesagt nach Hannover.

Eminem tritt in Deutschland auf. Der Rapper gibt ein Konzert in Hannover, bei dem er auch Songs aus seinem aktuellen Album "Revival" spielen wird. Das Konzert findet am 10. Juli 2018 auf dem Messegelände statt. Der Vorverkauf startet bereits diesen Freitag, also den 02. Februar. Und die Fans müssen schnell sein.

Eminem tritt auch in Frauenfeld auf

Denn die Ankündigung, dass Eminem auftreten soll, hat gerade die Internetseite des Open Airs Frauenfeld in der Schweiz kurzzeitig zusammenbrechen lassen. Nach der Bekanntgabe auf der Facebook-Seite, soll der Ansturm auf die Homepage so groß gewesen sein, dass das System für kurze Zeit versagt hat, berichtet das Schweizer "Tagblatt". Ähnlich begehrt dürften auch die Karten für das Konzert in Hannover sein.