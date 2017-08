Der Hit im Spät-Sommer? Mit diesem Rap-Star nimmt Pietro Lombardi jetzt einen Song auf 28.08.2017 08:11 Uhr

Jetzt per E-Mail teilen

Dieser Song könnte DER Hit im Spät-Sommer werden! Pietro Lombardi hat sich mit niemand Geringerem als Kay One zusammengetan.

Die beiden Musiker trafen sich dafür auf Mallorca. Doch wo andere Urlaub machen, haben Pietro Lombardi und Kay One sich so richtig ins Zeug gelegt und einen gemeinsamen Song samt Musikvideo produziert. Der vielversprechende Titel: Senorita. Ein erstes Bild vom Video-Set teilt Pietro mit seinen Fans auf Instagram:

Pietro Lombardi und Kay One: Gemeinsamer Song angekündigt

Den Inhalt des Songs lässt der Titel bereits erahnen. Es soll um Themen gehen, die "24 Stunden in den Köpfen" des Duos stecken: Frauen. Mehr ist zu dem Song aktuell noch nicht bekannt. Doch eins ist klar: Pietro und Kay One sind schon als Solo-Künstler extrem erfolgreich. Mit dem Zusammenschluss könnte also ein Song mit echtem Hit-Potenzial entstehen.

Senorita: Das ist der neue Hit von Pietro Lombardi und Kay One

Doch die Fans von Pietro sind momentan noch nicht ganz überzeugt. "Ich will es gar nicht hören. Damit machst du dich so uninteressant! Die Musik-Richtung passt so gar nicht zu dir..." oder "Da kann ja nichts gescheites raus kommen", heißt es zum Beispiel unter dem Instagram-Post von Pietro.

Na, wir sind jedenfalls gespannt, was uns erwartet. Denn eins zeigt das Bild vom Dreh jedenfalls ganz deutlich: Spaß hatten die beiden auf jeden Fall – und das ist ja schließlich auch das Wichtigste! Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Fans das gemeinsame Projekt positiv aufnehmen. Warum die in den letzten Monaten immer öfter genervt von Pietro sind, siehst du im Video ganz oben.