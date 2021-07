Annalena Baerbock und Olaf Scholz stellen sich den Fragen von Louis Klamroth

Unterföhring, 29. Juli 2021.Unkonventionell. Direkt. Spontan. Die Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock und Olaf Scholz stellen sich in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf – Annalena Baerbock am Mittwoch, 1. September, und Olaf Scholz am Mittwoch, 15. September, jeweils um 20:15 Uhr. Gemeinsam mit zahlreichen Bürger:innen fühlt Moderator Louis Klamroth den potentiellen neuen Regierungschefs auf den politischen und den privat-politischen Zahn.

"Bei klassischen Wahlkampf-Auftritten im TV spulen Politik-Profis oft gebetsmühlenartig das gleiche Programm ab. Das langweilt mich und ich glaube viele Zuschauer:innen auch. Wir alle wollen wissen: Wie spontan, souverän, sympathisch und kompetent ist der Mensch, der in den kommenden Jahren meine persönlichen Lebensumstände als Bundeskanzler:in prägen wird? Auf was muss ich mich einstellen? Und wenn ich mich als 'Verlierer' dieser Politik sehe: Wie begegnet man mir? Genau da werden wir nachbohren. Politik in der Primetime bei ProSieben. Wie geil ist das denn?!", so Moderator Louis Klamroth zu seiner neuen Show.

Daniel Rosemann, ProSieben-Senderchef: "Mit der 'ProSieben-Bundestagswahl-Show' gehen wir wie schon bei den vergangenen Bundestagswahlen den anderen Weg: kein klassischer Talk, sondern politische Unterhaltung auf einem starken journalistischem Fundament, so dass sich insbesondere eine junge Zielgruppe angesprochen fühlt. ProSieben will relevante Inhalte für alle (be)greifbar machen."

Produziert wird "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" von K2H im Auftrag von ProSieben. Hashtag zur Sendung: #P7btw21Show

"Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" – am Mittwoch, 1. und 15. September 2021 jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben.