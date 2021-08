"Die Job-Touristen": Axel Stein, Riccardo Simonetti, Jasmin Wagner und Bülent Ceylan lernen was Richtiges!d

Darum geht's bei "Die Job-Touristen"

In der neuen ProSieben Dokutainment-Reihe "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" tauschen Stars ihr sorgenfreies Luxusleben gegen den anspruchsvollen Alltag in einem klassischen Ausbildungsberuf. Ab Donnerstag, 16. September 2021, 20:15 Uhr. Auf ProSieben.

In den Ausbildungsprogrammen der Polizei, der Feuerwehr und eines Hotelbetriebes lernen jeweils sechs Promis die Herausforderungen des Arbeitsalltags hautnah kennen und entdecken, welche spezifischen Anforderungen sich hinter den einzelnen Berufen verbergen. Neugier und Spaß an der Sache kommen dabei nicht zu kurz. Während die Stars die jeweiligen Challenges durchlaufen, stehen sie unter dem wachsamen Auge von echten Profis, die entscheiden, welcher Star sich in seinem Ausbildungsprogramm am besten schlägt.

Am Ende bleibt die Frage: Welcher Job-Tourist kürt sich zum/zur "Jahrgangsbesten".

Welche Stars sind dabei?

Polizeiausbildungszentrum Berlin Spandau

Bülent Ceylan

Riccardo Simonetti

Axel Stein

Simon Gosejohann

Laura Karasek

Jasmin Wagner

Staatliche Feuerwehrschule Würzburg

Bülent Ceylan

Laura Karasek

Riccardo Simonetti

Sandy Mölling

Bastian Bielendörfer

Rúrik Gíslason

Schlosshotel Kronberg Frankfurt

Laura Karasek

Riccardo Simonetti

Marco Schreyl,

Simon Gosejohann

Panagiota Petridou

Mario Basler

"Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" basiert auf dem französischen Erfolgsformat "Les Touristes" und wird von der Red Seven Entertainment GmbH produziert – drei Folgen ab dem 16. September 2021, immer donnerstags um 20:15 Uhr, auf ProSieben.