"Die! Herz! Schlag! Show!" - die neue Showreihe ab 13. Juli

Pochpoch! Der Montag auf ProSieben bekommt einen neuen Beat – zumindest für vier Wochen. In dieser Zeit schaut der Sender mit dem Herzen gut. In der neuen Showreihe "Die! Herz! Schlag! Show!" (13. Juli, 20:15 Uhr) heißt es für sechs prominente Kandidaten: Wer kann seinen Herz! Schlag! am besten steuern? Pochpoch! Pochpoch! Und wer bekommt schon Herzrasen, wenn er an seine nächste Challenge denkt? Pochpoch! Pochpoch! Moderator Steven Gätjen ist für ProSieben quasi am Puls der Promis.