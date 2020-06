Und dann haben sie einfach "Ja" gesagt: Jenke von Wilmsdorff und ProSieben machen ab Sommer 2020 gemeinsam das, was sie am Besten können: gutes und relevantes Fernsehen – und das gleich für mehrere Jahre. Jenke von Wilmsdorff wird für ProSieben mehrere neue Programme entwickeln, die er in Eigenregie umsetzt. Damit wird Jenke von Wilmsdorff in Zukunft präsenter im deutschen Fernsehen sein.