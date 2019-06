ProSieben erhöht den Anteil an Eigenproduktionen

Filme made by ProSieben: Mystery-Thriller "Schattenmoor", "Neun Tage wach"

ProSieben arbeitet im Moment an zehn Movie-Stoffen für die Prime Time. Aktuell gedreht wird der Mystery-Thriller "Schattenmoor" mit Max von Thun und Timur Bartels. Aus diesem Film macht ProSieben vorab ein digitales Event, erzählt die Geschichte als Mini-Serie online ohne den Ausgang der Geschichte zu verraten. Im Herbst setzt ProSieben "Neun Tage wach" um - die Verfilmung des Bestsellers von Eric Stehfest. Daniel Rosemann: "Wir werden unsere Movies sonntags als Event inszenieren. Mit 'Schattenmoor' starten wir noch 2019. 'Neun Tage wach' zeigen wir im Frühjahr 2020."

Neue Show made by ProSieben: Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Heidi Klum küren die "Queen of Drags"

Wie verwandeln sich Männer, die häufig unscheinbar durch das Leben laufen, in hinreißende Glamour-Girls, die auf der Bühne glänzen? Was zeichnet eine Dragqueen aus? Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst küren in der neuen ProSieben-Show „Queen of Drags“ die Queen of Drags. "Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben", sagt Heidi Klum. "In 'Queen of Drags' werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen."

Daniel Rosemann: "Mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz haben wir eine Jury für 'Queen of Drags', wie sie besser kaum sein kann. Sowohl Heidi als auch Conchita und Bill sind große Entertainer, feiern auf nationalen und internationalen Show-Bühnen große Erfolge. Und alle drei haben Spaß an der Verwandlung. Ihre Lebensfreude passt perfekt zu 'Queen of Drags'."

Talk of Nation made by ProSieben: Joko & Klaas treten weiter gemeinsam gegen ProSieben an

Dieses Match steht unentschieden: Zwei Mal haben Joko & Klaas gegen ProSieben gewonnen, zwei Mal haben sie verloren. Im Herbst geht der Wettkampf mit Moderator Steven Gätjen in eine zweite Runde. "Die Show 'Joko & Klaas gegen ProSieben' hat für so viel Talk of Nation gesorgt, wie es kaum eine andere TV-Show bislang so schnell geschafft hat. Dazu gratuliere ich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Das ist eine phänomenale Leistung", so Daniel Rosemann. "Gleichzeitig möchte ich den Herren ein Trainingslager im Sommer empfehlen, auf dass sie im Herbst nicht chancenlos gegen ihren Sender sind. Die ProSieben-Mannschaft ist sehr gut aufgestellt."

Serien made by ProSieben: "Check Check", "Frau Jordan stellt gleich" und "jerks"

ProSieben zeigt die dritte Staffel #jerks im Herbst 2019. Für 2020 produziert der Sender gemeinsam mit dem Streaming-Dienst Joyn zwei Serien: In "Check Check" heuert Klaas Heufer-Umlauf bei einer Sicherheitsfirma auf einem Provinz-Flughafen an. Katrin Bauerfeind sorgt sich in "Frau Jordan stellt gleich" als Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan unter anderem um Frauen bei der Feuerwehr, alte weiße Männer, junge nackte Frauen und Männer in PEKiP-Kursen (Prager Eltern-Kind-Programm). Daniel Rosemann: "Wir wollen mit unseren neuen Serien den Weg konsequent weitergehen, den wir mit 'jerks' begonnen haben. Wir setzen für unsere Serien auf Stoffe, die so wenig im TV-Mainstream liegen, dass sie nur auf ProSieben laufen können. Die Zusammenarbeit mit Joyn verschafft uns dabei die Möglichkeit, mehr Stoffe zu realisieren."

Dokus made by ProSieben: "Green Seven: Save The Oceans" und "Das Ost-West-Ding"

"Green Seven" heißt es auf ProSieben im Herbst 2019. Eine Woche lang senden die Magazine "taff" und "Galileo" Beiträge zum Thema "Save The Oceans". Herzstück von Green Seven ist die 90 Minuten lange Doku "Save The Oceans". Um den 30. Geburtstag des Mauerfalls sendet ProSieben eine Doku mit dem Titel "Das Ost-West-Ding" (AT). Daniel Rosemann: "ProSieben kann wie kein anderer Sender wichtige gesellschaftliche Botschaften an junge Menschen vermitteln. Das gelingt uns besonders gut mit 'Green Seven'. Deswegen ist für alle Kollegen diese Woche immer wieder ein besonderes Ereignis."

Großes Entertainment made by ProSieben

Großes Entertainment für die Prime Time am Dienstag, Donnerstag oder Samstag auf ProSieben: Wer wird Millionär? In der neuen Show "Renn' zur Million! … wenn du kannst" (AT) können sich Kandidaten reich rennen. Dafür müssen sie einfach nur durch einen Parcours auf einer alten Industierbrache im Ruhrgebiet laufen – und dürfen sich nicht fangen lassen.

In der Ruhe liegt die Kraft! Wenn man seinen Puls gut kontrollieren kann, hat man gute Chancen auf den Gewinn der neuen ProSieben-Show "Puls" (AT). Wie? Egal, ob man gerade in einem Auto in einem Teich versinkt, eine sehr waghalsige Achterbahn-Fahrt macht oder vor großem Publikum ein Gedicht vorträgt: Man darf sich in dieser Show nicht aufregen. Denn wenn der Puls zu hochschnellt, hat man verloren.

Ein bisschen Spaß muss sein! Mit "Total Knock Out" (AT) adaptiert ProSieben eine Show, die erfolgreich auf dem US-Sender CBS läuft. "Total Knock Out" ist eine Mischung aus "Takeshi’s Castle", "WipeOut" und "Spiel ohne Grenzen": Während ein Kandidat sich durch einen abgedrehten Fun-Parcours kämpft, versuchen vier andere, das durch Wurf- und Schießapparaturen zu verhindern. Dabei kann viel gelacht werden.

So emanzipiert sich eine Show! Nach sieben Jahren Pause feiert 2020 die Show "Beauty & The Nerd" ihr Comeback. Der Unterschied: Waren einst die Beautys ausschließlich weiblich – und die Nerds männlich – gelten diese Geschlechterrollen 2020 nicht mehr.

Musik ist Trumpf! Bislang war "Win your Song" eine Show in der ProSieben Late-Night. In der neuen Saison bringt Moderator Joko Winterscheidt das musikalische Spiel in die Prime Time.

Dazu entwickelt ProSieben mit Joko Winterscheidt für Joko Winterscheidt eine neue Show für das Jahr 2020.

Der ProSieben-Wochenplaner

"Die Simpsons" ziehen auf den Montag

Der Montag gehört US-Serien – und "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf. Eine Ära erlebt ihren Höhepunkt: ProSieben feiert das "The Big Bang Theory"-Finale im Herbst. Zudem ziehen "Die Simpsons" auf den Montag um. 2020 zeigt ProSieben die Jubiläumsstaffel. Außerdem laufen montags neue Folgen der US-Serien "Young Sheldon", "Mom", "The Orville".

"Farids Magische 13", "Das Ding des Jahres" und "Uncovered" am Dienstag

Die Reality-Show "Der Traumjob – bei Jochen Schweizer" startet ProSieben am 9. Juli 2019. Weiter geplant für den Dienstag 2019: "Farids Magische 13", eine Zauber-Ranking-Show mit dem Illusionisten Farid. Außerdem: "Joko & Klaas gegen ProSieben". Im Herbst 2019 setzt ProSieben auf seinen bewährten Factual-Abend: Nach "Galileo Big Pictures" läuft Thilo Mischkes preisgekrönte Reportage-Reihe "Uncovered" und "10 Fakten". Im Frühjahr 2020 sucht ProSieben "Das Ding des Jahres".

Shows, Shows, Shows am Donnerstag

Große Emotionen am Donnerstag: Nach "The Masked Singer" (Start am 27. Juni 2019) zeigt ProSieben ab 8. August 2019 die neue Show "Schlag den Besten" am Donnerstag. Im Herbst 2019 setzen sich Alice Merton, Mark Forster, Rea Garvey und Sido auf die wichtigsten roten Stühle der TV-Welt: "The Voice of Germany" startet mit neuen Coaches. Im Winter 2019 zeigt ProSieben "Queen of Drags". Die 15. Staffel #GNTM und Heidi Klum machen 2020 wieder das Frühjahr schön.

"Schlag den Star", "Das Duell um die Welt" und "Alle gegen Einen" am Samstag

Erfolgreiche Show-Reihen bestimmen den Samstag auf ProSieben: "Schlag den Star" mit Moderator Elton, "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas", "Mein bester Streich" und "Alle gegen Einen" laufen samstags auf ProSieben. Dazu gibt es Events wie "Weihnachten mit Joko & Klaas" und "Die Promi-Darts-WM 2020". Und natürlich neue Shows und Showreihen – siehe oben.

Marvel, Star Wars, DC: Die größten Blockbuster-Marken der Welt am Sonntag

Die größten Blockbuster-Marken der Welt zeigt ProSieben am Sonntag in Erstausstrahlung: Johnny Depp legt als Captain Sparrow in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" an der Seite von Javier Bardem ein neues Piraten-Spektakel auf die Planke. Action-Superstar Chris Pratt spielt die Hauptrolle in Marvels "Guardians of the Galaxy Vol. 2". In "Rogue One: A Star Wars Story" erfahren wir, wie die Pläne des Todessterns gestohlen wurden. Als "Wonder Woman" zeigt Gal Gadot, dass Frauen im Superhelden-Kino äußerst erfolgreich Titelrollen spielen können. Die populäre Sci-Fi-Action-Trilogie findet mit "Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone" einen explosiven Abschluss. Und "Rocketman"-Star Taron Egerton trifft in "Kingsman: The Golden Circle" auf Channing Tatum. Mehr geht nicht.