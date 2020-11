ProSieben sortiert den Advent neu. Vier Mal "Die Show mit dem Sortieren" am Mittwoch

"Die Show mit dem Sortieren" und vier Mal großes Kino

Ursprünglich war die neue Rateshow dienstags geplant. Vier Mal großes Kino heißt es stattdessen am Dienstag. ProSieben zeigt zur besten Sendezeit preisgekrönte Abenteuer- und Actionfilme: "The Dark Knight" (1. Dezember), "The Revenant – Der Rückkehrer" (8. Dezember), "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" (15. Dezember) und "Pacific Rim" (22. Dezember).

Dienstag, 1. Dezember

20:15 Uhr "The Dark Knight"

23:15 Uhr "Deadpool"

Dienstag, 8. Dezember

20:15 Uhr "The Revenant – Der Rückkehrer"

23:20 Uhr "300: Rise of an Empire"

Dienstag, 15. Dezember

20:15 Uhr "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels"

22:50 Uhr "Meg"

Dienstag, 22. Dezember

20:15 Uhr "Pacific Rim"

23:00 Uhr "Geostorm"

"Die Show mit dem Sortieren" – vier Folgen ab 9. Dezember 2020, mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DSMDS