ProSieben zeigt den preisgekrönten Spielfilm "The Hate U Give" und die Doku "Black Lives Matter? – Reise in ein gespaltenes Land" am Samstag, 20. Juni

ProSieben lädt seine Zuschauer am Samstag, 20. Juni 2020, kurzfristig zum Themenabend "Rassismus in den USA". Den preisgekrönten US-Spielfilm "The Hate U Give" zeigt ProSieben um 20:15 Uhr. Im Film geht es um Polizeiwillkür in den USA – ähnlich wie bei der Tötung von George Floyd. Im Anschluss um 23:00 Uhr berichtet ProSieben in der Dokumentation "Black Lives Matter? – Reise in ein gespaltenes Land" über die Situation in den USA. Warum wurde ausgerechnet aus dem Land der Einwanderer ein Negativbeispiel für Rassismus und Polizeigewalt?