Tickets für die neue Showreihe "Schlag den Besten" sind ab sofort erhältlich

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Das ist spannende Samstagabend-Unterhaltung in bester 'Schlag den…'- Manier: Bei "Schlag den Besten" gewinnt der Kandidat, der am vielseitigsten aufgestellt ist und in den unterschiedlichsten Disziplinen überzeugt. Dazu kommt: Der Sieger darf erneut antreten – und kann so seinen Gewinn verdoppeln – oder gar vervierfachen! Ich freue mich auf mitreißende Sommer-Duelle auf ProSieben!"

Bei "Schlag den Besten" treten zwei Allround-Talente in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth. Produziert wird "Schlag den Besten" von Raab TV.