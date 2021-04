"Zervakis & Opdenhövel. Live.": Ab Herbst 2021 in der Prime Time auf ProSieben

Das neue Infotainment-Programm verbindet aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews im neuen Studio.

Mit geballter Erfahrung zu neuen Herausforderungen

"Galileo", "taff", "red.", "ProSieben Spezial", "Uncovered" mit Thilo Mischke, "10 Fakten", "ProSieben Live", "Jenke." – mit "Zervakis & Opdenhövel. Live." baut ProSieben sein journalistisches Programm-Angebot weiter aus.

Der Sender setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit: Linda Zervakis recherchiert, talkt und moderiert ab sofort exklusiv für ProSieben.

Senderchef Daniel Rosemann: "Was für tolle Nachrichten. Linda Zervakis arbeitet ab sofort exklusiv für ProSieben. Matthias Opdenhövel macht in Zukunft mehr als das wunderbare ‚The Masked Singer‘ für uns. Und gemeinsam wagen wir uns in der Königsdisziplin des Fernsehmachens an ein neues Projekt. Mit viel Euphorie und Geduld starten wir ein neues Magazin in der Prime Time. Mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Verbindlichkeit sind Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel die richtigen Journalisten für diesen großen Schritt: 'Zervakis & Opdenhövel. Live.‘ – ein wöchentliches Live-Journal für die Prime Time."

Linda Zervakis: "Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen. Während ich bislang meist nur über traurige und tragische Meldungen berichten musste, wollen Matthias und ich in ‚Zervakis & Opdenhövel. Live.‘ Menschen informieren, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer unterhalten. Hier kann ich alles einbringen, was mir vor der Kamera Spaß macht."

Matthias Opdenhövel: "Ich bin ein neugieriger Mensch, deshalb bin ich Journalist geworden. Das Schöne an ‚Zervakis & Opdenhövel. Live.‘ ist, dass wir die komplette Palette an Themen bedienen können: Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen. Und die gemeinsame Moderation mit Linda bietet uns die super Gelegenheit, dass auch mal einer von uns irgendwo vor Ort sein kann, während der andere Im Studio steht. Alles ist möglich."

Produziert wird "Zervakis & Opdenhövel. Live." von RedSeven Entertainment.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." – ab Herbst, wöchentlich, 20:15 Uhr, live auf ProSieben