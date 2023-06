Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" läuft seit dem 29. Juni bei ProSieben. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Am Ende von jeder Folge müssen zwei Teams ins Exit-Quiz. Alle spannenden Fragen aus der Welt der Beautys und der Nerds findest du hier.

Bei "Beauty & The Nerd" treten acht Nerds und acht Beautys in ungleichen Teams gegeneinander an. Welche Paare weiterkommen, entscheidet sich in spannenden Challenges. Alle Spiele sowie Gewinner:innen- und Verlierer:innen-Teams aus Staffel 4 findest du hier im Überblick.

Folge 1: "Die Aufnahmeprüfung"

In der "Beauty & The Nerd - Aufnahmeprüfung" haben die Kandidat:innen direkt Gelegenheit dazu, tiefer in die Welt des jeweils anderen einzutauchen. Die Nerds sollen Beauty-Fragen beantworten und die Beautys ihr Nerd-Wissen auffrischen.

Venushügel und Ägypten

Bei Fragen wie "Wo trägt man Mascara auf?" oder "Was versteht man unter Libido?" sind die Herren der Schöpfung ziemlich ratlos. Als Fantasy-Nerd Dominik jedoch den "Venushügel" in Australien verortet, verliert seine Beauty Natascha jede Hoffnung.

Doch auch die ein oder andere Beauty scheint bei geografischen Fragen wie "Auf welchem Kontinent liegt Ägypten?" ihre Probleme zu haben.

"Was findest du an mir sexy?"

Auch intimere Bekenntnisse werden bei der "Aufnahmeprüfung" Thema. Bei der Frage "Was findest du an mir sexy?" kann Bad-Boy Mike mit seiner Antwort "deine Persönlichkeit" bei Beauty Brenda punkten. Beauty Beverly hingegen entscheidet sich für die lustigere Antwort und erklärt Space-Nerd Florians Teleskop zu seinem besten Stück.

Das ultimative Sommerspiel: "Abgeschmiert"

In der ersten sportlichen Team-Challenge bei "Beauty & The Nerd" 2023 haben die Kandidat:innen Gelegenheit, etwas für ihre Körperpflege zu tun. Um sich vor der heißen Sonne Zyperns zu schützen, müssen sich die Nerds mit so viel Sonnencreme wie möglich einreiben und von ihren Beautys wieder abschmieren lassen.

Für Mike und Brenda läuft es bei der ersten Team-Challenge wie geschmiert. © prosieben

Besonderes Hindernis: Eine glitschige Laufbahn, die durch die eingeschmierten Nerds zur wahren Rutschpartie wird! Wer in fünf Minuten das meiste Schmiermittel sammelt, hat gewonnen.

Fantasy-Nerd Dominik schmiert ab

Rücken, Brust, Schultern - Die Nerds versuchen so viel Sonnencreme wie möglich am eigenen Körper zu transportieren. Dominik kommt dabei ganz schön ins Schlittern und schmiert zweimal auf der glitschigen Laufbahn ab.

Fantasy-Nerd Dominik schmiert bei der ersten Team-Challenge ab. © ProSieben

Space-Nerd Florian und Beauty Beverly haben derweil eine ausgeklügelte Transporttechnik entwickelt. "Ich dachte mir, wofür habe ich denn Brüste? Jetzt kommen sie mal zum Einsatz!", freut sie sich über die beachtliche Ladung Schmiermittel, die sie auf diese Weise sichern konnten.

Gewinner:innen und Verlierer:innen der Challenge "Abgeschmiert"

Für welches Team lief es in der ersten Challenge wie geschmiert und wer hat versagt? Auf Platz 1 landet Space-Nerd Florian mit seiner Beauty Beverly. Fast 10 Kilogramm Schmiermittel konnten sie mit ihrer beachtlichen Technik zusammentragen.

Am schlechtesten haben Fantasy-Nerd Dominik und Influencerin Natascha abgeschnitten. Nur 4.428 Gramm konnten sie bei der Rutschpartie sicherstellen. Das zweite Verliererpärchen mit nur knapp 1.500 Gramm mehr sind Barbie-Beauty Selina und Godzilla-Nerd David.

Damit stehen die beiden Teams auf der Abschussliste. Einzige Aussicht auf Rettung: Das Exit-Quiz, in dem die Paare Fragen aus der Welt der Beautys und der Nerds beantworten müssen. Welches Team muss in Folge eins bereits aus der Villa ausziehen?

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.