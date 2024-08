Reality-Fans aufgepasst! "Beauty & The Nerd" geht diesen Sommer in die 5. Staffel, doch nicht mit unbekannten Gesichtern. Einige der Beautys konnten schon reichlich Erfahrungen in Reality-Shows sammeln und waren bereits in diversen Formaten zu sehen.

Das Wichtigste in Kürze Neue Staffel, neue Beautys: Auch im diesjährigen Cast von "Beauty & The Nerd" finden sich erfahrene Reality-Beautys . In welchen Formaten die Schönheiten bereits zu sehen waren, erfährst du auf dieser Seite.

Seit dem 15. August läuft die neue Staffel von "Beauty & The Nerd". Alle Infos zu den Sendeterminen und Wiederholungen kannst du hier nachlesen.

Wer ist in der 5. Staffel dabei? Lern die Kandidatinnen und Kandidaten jetzt kennen.

Krach vorprogrammiert: Nicht nur während "Beauty & The Nerd" gab es Zoff, auch beim Screening-Event zu Folge 1 flogen die Fetzen! Die beiden Kontrahentinnen: Kim Virginia und Christin Okpara.

Kein Reality-Neuland für die Beautys

"Die habe ich schon mal gesehen!" oder "Den kenne ich doch!" Das denken sich bestimmt einige, wenn sie die Beautys der diesjährigen Staffel von "Beauty & The Nerd" betrachten. Denn Kamera, Show und Reality sind für diese Schönheiten keine Fremdwörter. Im Gegenteil: Viele von ihnen haben inzwischen einen festen Platz in der deutschen Reality-Szene eingenommen.

Doch ihre vergangenen Show-Auftritte kamen nicht immer positiv an: Intrigen standen im Raum, Streits und Dramen waren programmiert. Ob die Nerds wohl den Spieß umdrehen und den Beautys helfen können, ihr wahres Ich zu offenbaren?

Im Clip: Die Beautys beziehen ihre Traumvilla auf Ko Samui

Jede Menge Dating-Formate

Kim Virginia startete ihre Reality-Karriere bei "Der Bachelor" 2021. Mit einigen anderen Frauen begab sie sich auf die Suche nach dem Mann fürs Leben. Ohne Glück: Am Ende regnete es keine Rose für die Mannheimerin.

Doch wie heißt es so schön: Pech in der Liebe und Glück mit der Karriere! Denn wenn die Partnersuche schon nicht funktioniert, kann Frau es auch mal andersrum versuchen! So dachte es sich zumindest Kim Virginia, als sie 2022 als Verführerin bei "Temptation Island" zu sehen war und vier vergebene Männer auf die Probe stellte.

Dort endete ihre Reality-Laufbahn aber noch lange nicht. Mit 19 weiteren Reality-Stars fand sie sich 2023 bei "Are You The One" in einer Villa wieder, diesmal auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Trotz verschiedener Flirts und Techtelmechtel leider erneut ohne Erfolg. Nach dieser Männer-Misere gönnte sich die Beauty im Frühjahr 2024 erst mal eine Auszeit im australischen Dschungel. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" belegte sie den sechsten Platz.

Mit "Beauty & The Nerd" erweitert Kim Virginia jetzt ihren Reality-Horizont um ein weiteres Format. Übrigens: Auf ihrem Instagram-Kanal gab die 28-Jährige bereits einen ersten Vorgeschmack auf die neue Staffel. Spoiler: Es wird krass!

Alte Sünden, neue Chancen

Durch ihre laute Art und vielen Auseinandersetzungen machte sich Christin in der 2. Staffel der Dating-Show "Are You The One" einen Namen. Kurz danach ging's für die 28-Jährige direkt zur "Couple Challenge", wo sie sich gemeinsam mit Ex-"Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Walentina einigen anspruchsvollen Challenges stellte.

Die nächste Herausforderung ließ nicht lange auf sich warten: 2023 versuchte sie bei "Das große Promi-Büßen" den aufgelegten Strafen zu entgehen und für ihre Sünden der Vergangenheit geradezustehen.

Doch Christin und Kim Virginia sind nicht die einzigen, die sich in der Vergangenheit auf die Suche nach ihrem Perfect Match begaben. Auch Shelly versuchte in der letzten Staffel von "Are You The One" die Liebe ihres Lebens zu finden.

Bei "Beauty & The Nerd" stellen sich die selbstbewussten Beautys nun einem Welten-Clash der besonderen Art: Sechs Wochen lang lassen sie sich auf die Welt von Nerds ein. Ob sie den Crash-Kurs im Nerdtum bestehen werden?

Das war's wohl doch noch nicht!

Kandidatin Linda ist ebenfalls nicht ganz neu im Reality-Game. Gemeinsam mit Kim Virginia kämpfte sie 2021 um eine Rose von Bachelor Niko Griesert. Kurz darauf tauschte die 29-Jährige schöne Blumen gegen giftige Pflanzen im Dschungelcamp ein.

Nach dieser Erfahrung wollte die Hanauerin eigentlich nie wieder etwas mit Reality-Shows zu tun haben - doch dann kam "Beauty & The Nerd". In der neuen Staffel feiert die Beauty nun ihr Reality-Comeback.

8 Jahre Reality-Erfahrung

Auch Beauty-Mann Salvatore kann so einige Format-Teilnahmen in seinen Lebenslauf schreiben. 2016 feierte der Unternehmer sein TV-Debüt in der Dating-Show "Kiss Bang Love".

Gemeinsam mit Ex-Freundin Christina Dimitriou, bekannt durch "Reality Backpackers", stellte er 2019 seine Beziehung bei "Temptation Island" auf die Probe und war gewillt, der Versuchung anderer Frauen zu widerstehen.

Bei "Ex On The Beach" 2020 versuchte er Christina wieder zurückerobern. Da dieses Vorhaben leider ohne Erfolg endete, suchte er bei "Are You The One" ein Jahr später sein Perfect Match.

Sein perfektes Match will Salavtore nun auch bei "Beauty & The Nerd" finden. Wird er mit seiner Nerd-Spielpartnerin erfolgreich sein? Der Ansporn ist groß, schließlich winkt ein gemeinsames Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

