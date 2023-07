Anzeige

"Beauty & The Nerd" ist am 29. Juni 2023 in die 4. Staffel gestartet. Alles, was du über die neue Staffel wissen musst, erfährst du hier.

"Beauty & The Nerd" geht in die 4. Staffel

In dieser Show prallen Welten aufeinander. Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie sich in Paaren zusammen und kämpfen um den großen Sieg. Alles, was du zur TV-Show wissen musst, kannst du hier nachlesen.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Beauty & The Nerd" 2023

Diesen Tag solltest du dir im Kalender markieren: Am 29. Juni geht's los mit "Beauty & The Nerd" 2023. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge. Damit dir keine Episode entgeht, findest du alle Sendezeiten und Sendetermine in der Übersicht.

"Beauty & The Nerd": So funktioniert die Show

Bei "Beauty & The Nerd" kämpfen acht Beautys und acht Nerds in Paaren um den Sieg. Dabei wartet nicht nur ein Umstyling auf die Nerds, sondern auch ein Preisgeld auf die Gewinner:innen. Zu Beginn der Staffel finden sich die Teams zusammen. Im Laufe der kommenden Folgen lernen sie einander kennen und sollen zu unschlagbaren Duos zusammenwachsen. Denn in jeder Woche müssen sie verschiedene Herausforderungen bestehen, damit nicht sie diejenigen sind, die die Show verlassen müssen.

Nerd-Alarm! Das sind die Nerds in Staffel 4

Dinosaurier, Mittelalter oder Science-Fiction: Acht Nerds begeistern sich für komplett unterschiedliche Themen. Diese Nerd-Kandidat:innen sind bei "Beauty & The Nerd" 2023 dabei:

Stefan (29, Zootierpfleger aus Neumünster)

Florian (24, Teamleiter aus Wien)

Samuel (25, Schreiner aus Grafenau)

David (22, Fotografie-Student aus Graz)

Marco (25, Kfz-Mechatroniker aus Neuhausen)

Dominik (27, Logistikmitarbeiter aus Büttelborn)

Mike (20, Logistikmitarbeiter aus Witten)

Alex (21, Ergotherapeutin aus Essen)

Die Beautys: Wer ist dabei?

Acht Beautys stellen sich der Herausforderung und suchen ihr perfektes Gegenstück:

Natascha (31, Influencerin und Friseurmeisterin aus Hanau)

Setty (23, Bühnenkünstlerin aus Hamburg)

Jules (26, Studentin und Influencerin aus Berlin)

Selina (21, Kosmetikerin aus Ilsede)

Brenda (18, Schülerin aus Köln)

Walentina (22, Content-Creatorin aus Essen)

Beverly (29, Make-up-Artistin aus Wien)

Chris (33, Model und Influencer aus Köln)

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

