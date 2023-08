Du willst Teil der nächsten Staffel "Beauty & The Nerd" werden? Hier findest du alle relevanten Informationen zum Bewerbungsvorgang.

Darum geht es bei "Beauty & The Nerd"

In einer Traumvilla heißt es für acht zurückhaltende Einzelgänger:innen und und acht selbstbewusste Schönheiten: Match finden, zusammenraufen und in die Welt der Spielpartnerin oder des Spielpartners eintauchen. Denn wer ein großes Umstyling ergattern und sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro teilen möchte, muss als Team zusammenwachsen und gemeinsam verrückte Challenges bestreiten.

Doch was passiert, wenn Chipstüte auf Champagner, Sweat-Hoodie auf Abendrobe und ausgelatschte Sneaker auf glamouröse Pumps treffen? Wer wird im Urlaubsparadies zum Dreamteam und bei wem fliegen die Fetzen?

Am Ende jeder Folge muss ein "Beauty & The Nerd"-Paar die Villa verlassen.

Du hast Lust auf ein Pärchen-Experiment der besonderen Art? Bewirb dich jetzt!

Du kannst dich jetzt für die nächste Staffel von "Beauty & The Nerd" bewerben. Die einzige Einschränkung: Um teilnehmen zu können, musst du mindestens 16 Jahre alt sein. Alle Details stehen im Bewerbungsformular unserer Kolleg:innen von EndemolShine Germany.

Was benötigst du für die Bewerbung bei BATN?

Du hast dich gefragt, wie die Bewerbung für "Beauty & The Nerd" läuft? Folgende Schritte gilt es zu beachten.

Bereite für deine Bewerbung aktuelle Fotos und bestenfalls ein kurzes Handy-Vorstellungsvideo von dir vor.

Das Video muss im Querformat aufgenommen und darf maximal drei Minuten lang sein.

Um dich für "Beauty & The Nerd" zu bewerben, musst du dich zunächst auf der Bewerbungsseite registrieren.

Für die Registrierung bitten wir dich, deinen Namen, dein Geburtsdatum, eine gültige E-Mail-Adresse von dir sowie ein Passwort anzugeben.

Im Anschluss erhältst du eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die angegebene E-Mail-Adresse.

Erst nach der Verifizierung deiner E-Mail-Adresse über den Bestätigungslink kannst du deine Registrierung fortsetzen und deine Bewerbung vervollständigen.

Alle Einzelheiten findest du natürlich direkt im ausführlichen Bewerbungsformular .

Wir freuen uns auf dich! Wann de nächste Staffel von "Beauty & The Nerd" ausgestrahlt wird, ist noch streng geheim. Alle Folgen und Highlights vergangener Staffeln findest du in der ProSieben-Mediathek und auf Joyn.