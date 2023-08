"Beauty & The Nerd"2023: Natascha und Dominik verpassen den Einzug ins große Finale

Hat diese Challenge endgültig einen Keil zwischen Natascha und Dominik getrieben? Die letzte Hürde vor dem Finale ist zu viel für Dominik. Beschimpfungen, Tränen und Verzweiflung folgen.

+++ Update, 3. August 2023 +++

"Ich bringe ihn um!": Dominik gibt bei der letzten Challenge vor dem Finale auf

Über die gesamte 4. Staffel hinweg versucht Beauty Natascha, ihren Teampartner Dominik für die Team-Challenges zu wappnen. Dennoch landen sie jedes Mal aufs Neue auf einem der letzten Plätze. Die letzte Hürde vor dem großen Finale bei "Beauty & The Nerd" 2023 lässt Natascha zunächst abheben und dann ausrasten.

Bei "Beauty Fall" schwebt Natascha wie Supergirl in luftiger Höhe und muss Fragen aus der Welt der Nerds beantworten. Dominiks Aufgabe ist es, an einer Strickleiter emporzuklettern und seine Beauty wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.

Doch bereits nach der ersten Etappe scheinen dem Fantasy-Nerd die Kräfte zu verlassen. "Wie ein nasser Sack" hängt Dominik mit langen Armen an der Leiter. "Ich kann nicht mehr! Es tut weh!" Inakzeptabel für Beauty Natascha:

Streng dich einmal in deinem Leben an! Natascha zu Dominik

Beschimpfungen und Tränen: Ist das der Bruch zwischen den Teampartner:innen?

Natascha verliert die Kontrolle und schimpft wüst über ihren Teamkollegen. "In diesem Moment haben nicht nur meine Arme, sondern auch mein Herz weh getan", schluchzt Dominik. Lies hier mehr über Nataschas Ausraster:

Keine Chance mehr auf 50.000 Euro

Bereits vor Verkündung der Ergebnisse ist sich das Team sicher: Diese Leistung hat nicht für das Finale gereicht. Und sie sollen rechtbehalten. Trotz der unfreiwilligen Aufgabe von Beverly landen Natascha und Dominik auf den dritten Platz. Damit haben sie den Sprung ins Finale verpasst.

Ihr Auszug wird jedoch um einen Tag nach hinten verschoben. Denn am Abend wartet noch eine Überraschung auf sie:

Trotz der gegenseitigen Anschuldigungen raufen sich Natascha und Dominik vor dem Abschied noch einmal zusammen und fallen sich in die Arme. "War schön, was wir hatten!"

Natascha ist meine Teampartnerin. Die beste, die ich je hätte haben können! Dominik

Für Dominik war die Zeit bei "Beauty & The Nerd" auf jeden Fall eine emotionale, prägende und bewusstseinserweiternde Reise. "Ich danke dir, dass du mir geholfen hast, mehr aus mir rauszuholen."

Auch Natascha freut sich über ihre gesammelten Erfahrungen: "Ich kann gar nicht eine schönste Erinnerung benennen, weil es einfach so viele sind."

+++ Update, 27. Juli 2023 +++

"Wir sind im Halbfinale": Dominik kann sein Glück kaum fassen

Auch in Folge 5 müssen die Gewinner:innen-Teams wieder ein Paar auswählen, das die "Beauty & The Nerd"-Villa sofort verlassen muss. Wieder einmal stehen Natascha und Dominik zur Wahl für den endgültigen Exit aus der Villa. "Unser Schicksal liegt immer in den Händen von anderen. Das ist kein gutes Gefühl", stellt Beauty Natascha fest.

Doch für die Entscheidung zählt nur eine Frage: Wer hat den Einzug ins Halbfinale verdient und nimmt das Experiment "Beauty & The Nerd" wirklich ernst?

Kein anderer Nerd hat in der Villa eine so große Entwicklung durchgemacht wie Dominik. Darüber sind sich alle Kandidat:innen einig. "Du kannst stolz auf dich sein!", lobt ihn Beauty-Mann Chris.

Im Gegensatz dazu scheint sich Nerdin Alex vor dem Experiment eher zu verschließen. Sie und Teampartner Chris müssen die Villa verlassen.

Damit stehen Natscha und Dominik gemeinsam mit Team Setty und Samuel, sowie Florian und Beverly im Halbfinale. "Jetzt geht es um die Wurst!", stellt Beauty Natascha klar. Kann das Team auch den Sprung ins Finale meistern?

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

Erste "Beziehungskrise" zwischen Dominik und Natascha?

In Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023 durchleben Fantasy-Nerd Dominik und Beauty Natascha ein Wechselbad der Gefühle. Die Nerven der Influencerin liegen blank, als ihr Teamkollege in der Challenge "Unboxing" einfach nicht die richtigen Antworten kennt.

Der Nerd ist verzweifelt und rechnet mit dem Schlimmsten. Will seine Beauty nicht mehr mit ihm in einem Team sein?

Er ist keiner, der mit der Faust auf den Tisch haut

Mit der geballten Infinity-Faust betritt Comic-Enthusiast Dominik die Bühne. "Ich hoffe, ich stottere nicht", sorgt sich der Hüter von gleich drei wertvollen Fantasy-Heiligtümern.

Witcher, Super Mario, Pokémon: Die Interessen des leidenschaftlichen Gamers sind vielfältig und stoßen bei den Beautys dennoch nicht auf wirkliche Begeisterung.

Ein weiterer Harry-Potter-Fan

Zunächst scheint Dominik in seiner Fantasy-Welt allein zu bleiben, doch dann wie durch Zauberei: "Ich hebe mal die Hand." Influencerin Natascha erklärt sich bereit, den Fantasy-Nerd in ihr Team zu holen, und wird damit automatisch zu dessen Weggefährtin.

"Natascha ist eine richtig coole Frau!", freut sich der 27-Jährige später im Interview. Und die beiden finden sogar auf Anhieb ein gemeinsames Interesse: "Mit Harry Potter kenne ich mich auch aus", gibt die Beauty zu. Ob das ungleiche Paar auch außerhalb von Dominiks Fantasy-Welt bestehen kann?

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.