In der "Beauty & The Nerd"-Villa kommt es bereits in Folge 1 zu mächtigen Streitereien. Influencerin Natascha und Reality-TV-Sternchen Walentina schenken sich dabei gegenseitig nichts. Nun packt Natascha aus: Im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" äußert sie sich zu dem Beef und den Erfahrungen bei "Beauty & The Nerd" 2023.

Im Clip: Zwischen Walentina und Natascha kracht es

Dreamteam Natascha und Dominik?

Zusammen mit Fantasy-Nerd Dominik bestreitet die Influencerin die Challenges bei "Beauty & The Nerd" 2023. Es geht um 50.000 Euro, die Natascha und Nerd Dominik als Pärchen gewinnen wollen. Wegen ihres gemeinsamen Interesses an Marvel entschied sich die Beauty bei der Wahl des Teamkollegen für Dominik und erhofft sich mit ihm den Sieg der Reality-Show. Was sie ihrem Nerd mitgeben kann? "Persönlichkeit, Entwicklung und Selbstvertrauen", verrät sie. Es geht ihr ums Gewinnen. Ihren Kampfgeist jedoch auf Dominik zu übertragen, ist schwieriger als gedacht.

Harte Anschuldigungen: Walentina sei "emotional verkrüppelt"

Vor allem mit Mitbewohnerin Walentina hat es Natascha in der Villa nicht immer leicht. Walentina war bereits bei zahlreichen TV-Formaten dabei und nahm damals schon kein Blatt vor den Mund. Beleidigen können beide: Im Gegensatz zu Walentina müsse sich Natascha im TV nicht mit ihrer Reichweite behaupten, das zeuge nur von Unsicherheit und sei ein Armutszeugnis.

Nicht nur in der aktuellen Podcast-Folge "Blitzlichtgewitter" wird klar: Freundinnen werden die beiden bestimmt nicht mehr. Den Spaß an der Show habe Walentina auch ihrem Nerd genommen, meint Natascha. "Walentina wird gecastet, um Stress zu machen, danach ist es aus, weil sie nur eine Facette hat."

Schon im Voraus konnten sich die beiden nicht riechen!

"Meinungen sind halt Meinungen, sorry", so Natascha. Als Zuschauerin kannte sie Walentina bereits. Auf Instagram äußerte sie sich schon vor der Show zu Walentinas Verhalten, was dem Reality-Sternchen wohl gar nicht gefiel. Daraufhin wurde Natascha von ihr auf Instagram blockiert.

Wie es mit den beiden Beautys in der Villa weitergeht, siehst du in der neuen Folge "Beauty & The Nerd" - jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.