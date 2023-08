Anzeige

Drei Teams hatten noch die Chance auf den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro. Doch bevor es an die Challenges ging, stand den Nerds ein Verwöhnprogramm der anderen Art bevor. Außerdem gab es für die Kandidat:innen noch eine große Überraschung im Staffelfinale.

+++ Update, 4. August 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Finale! Wer hat "Beauty & The Nerd" 2023 gewonnen?

Am 3. August lief das große Finale von "Beauty & The Nerd" 2023. Doch welches Paar konnte sich bei den Challenges durchsetzen? Wuchs Fantasy-Nerd Dominik weiter über sich hinaus und schnappte sich gemeinsam mit Natascha den Sieg? Brachte echter Teamspirit Mittelalter-Nerd Samuel und Setty ganz nach oben aufs Treppchen? Trieb Beverlys unbändiger Ehrgeiz Space-Nerd Florian weiter zu Spitzenleistungen an? Oder aber ließ die beginnende Romanze zwischen Florian und Setty die beiden ihr eigentliches Ziel aus den Augen verlieren?

Während sich die verbliebenen Beautys und Nerds auf den Endspurt vorbereiteten, wartete vor der Villa eine Riesenüberraschung auf die letzten drei Paare. Doch alles der Reihe nach ...

"Ich glaube, ich muss echt sterben, um hier auszuscheiden"

Finale! In Folge 6 von "Beauty & The Nerd" kämpften noch drei Teams um 50.000 Euro Preisgeld. Kein anderes Thema dominierte die Gespräche in den letzten Tagen in der Villa so sehr, wie die Ambitionen auf Platz 1.

Fantasy-Nerd Dominik hatte über die Wochen ordentlich an Selbstvertrauen zugelegt. "Ich fühl mich eigentlich jetzt schon wie ein Gewinner", freute sich der 27-Jährige und verriet: "Ich bin eigentlich gar nicht so wild auf den Sieg."

Ganz anders bei Beverly. Platz 2 war für die Wienerin keine Option: "Ich glaube, ich muss echt sterben, um hier auszuscheiden." Ihr Ehrgeiz stieß ihren Konkurrent:innen sauer auf: "Beverly ist zu der Person geworden, die am meisten diesen Sieg will, egal welche Mittel sie einsetzen muss", stellte Mittelalter-Nerd Samuel im Gespräch mit seiner Teampartnerin Setty fest und diese gab zu: "Ich fang an, den beiden den Sieg nicht zu gönnen."

Anzeige

Space-Nerd Florian ging weiter mit Setty fremd

Komplett auf den Sieg fokussiert, duldete Beverly keine Ablenkung - auch nicht für ihren Teampartner Florian. Doch dem machte Konkurrentin Setty schöne Augen. "Der Flo und ich, wir sind ja beste Flirtbuddys", machte die 23-Jährige kein Geheimnis aus ihrem Interesse an dem Sterne-Fan. Die beiden suchten immer wieder die Nähe des jeweils anderen, flirteten, berührten und neckten sich.

Für die ehrgeizige Beverly wurde Setty zum roten Tuch: "Immer steht er bei der Setty. Wenn's so weit ist, und er verbockt was, bin ich richtig sauer", drohte die 29-Jährige dem Space-Nerd. Der hingegen wusste sich bestens auf das Finale vorbereitet und flirtete ungehemmt weiter.

Für die Zeit nach "Beauty & The Nerd" bekundete der 24-Jährige Wiener ernste Absichten mit der Hamburgerin: "Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft vielleicht was zwischen uns laufen könnte." Hatten Setty und Florian am Ende Glück im Spiel und in der Liebe?

Anzeige

Anzeige

Wer verpasste den Einzug ins Halbfinale?

Vor dem großen Finale bei "Beauty & The Nerd" 2023 galt es, eine letzte Hürde zu meistern. Doch die ließ Natascha zunächst abheben und dann ausrasten. Sie und ihr Teampartner Dominik landeten auf dem letzten Platz. Damit hatten sie den Sprung ins Finale verpasst.

Wer holte sich den Sieg in Staffel 4?

Am Ende von Folge 6 musste sich ein Team dem Gewinner:innen-Paar in einer finalen Challange geschlagen geben. Wer den Sieg bei "Beauty & the Nerd" 2023 einheimste, siehst du im Clip. Alle Exits findest du hier in der Übersicht.

Du hast das Finale von "Beauty & The Nerd" 2023 verpasst? Kein Problem! Online findest du die ganze Folge 6 hier in der Prosieben-Mediathek und auf Joyn.

+++ Update, 28. Juli 2023 +++

Staffelfinale in Folge 6

Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" neigt sich dem Ende zu. Jetzt heißt es für die übrig gebliebenen Kandidat:innen noch einmal: alles geben. Denn nur ein Team kann den Sieg nach Hause holen - und damit 50.000 Euro Preisgeld einheimsen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Nerds unterziehen sich einem Beauty-Programm

In der Villa herrscht Einsamkeit, denn nur noch drei Teams befinden sich im Rennen um den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023. Bevor es an die finalen Challenges geht, steht den Nerds jedoch noch ein Verwöhnprogramm der etwas anderen Art bevor. Dominik, Samuel und Florian müssen sich der Beauty-Routine der Beautys unterziehen. Das bedeutet auch: Enthaarung. Doch die Schmerzen der Wachsstreifen gefallen den Nerds so gar nicht.

Nimmt Beverlys Eifersucht Überhand?

Zwischen Florian und Setty knistert es. Wäre da nicht Flos Beauty Beverly: Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, jegliche Interaktionen der beiden zu unterbinden. Damit ihr Nerd nicht den Fokus aus den Augen verliert, muss sich Beverly ganz schön ins Zeug legen, denn die beiden Turteltauben scheinen sich fast magisch anzuziehen.

Beverlys Körper versagt: Der Krankenwagen kommt!

Im Halbfinale möchte Beverly alles geben. Sie hat sich viel vorgenommen, denn eine Niederlage kommt für sie nicht infrage. Auch ihren Nerd Florian setzt die Beauty mächtig unter Druck. Doch im Endeffekt ist es sie, die unter ihren hohen Erwartungen zusammenknickt.

Beverlys Kräfte reichen nicht aus. Ihr wird schwarz vor Augen. Das Erste-Hilfe-Team ist zum Glück schnell zur Stelle und sorgt dafür, dass ihr Kreislauf so schnell wie möglich wieder ins Laufen kommt. Ist ihr der Sieg bei "Beauty & The Nerd" wichtiger als ihre eigene Gesundheit?

Überraschung: Auch die ausgeschiedenen Nerds bekommen ein Umstyling!

Im Staffelfinale am nächsten Donnerstag, 3. August, wartet eine große Überraschung auf die Kandidat:innen in der "Beauty & The Nerd"-Villa: Alle bisher ausgeschiedenen Nerds stoßen dazu und präsentieren sich in neuen Looks. Wie werden die anderen auf die Typveränderungen reagieren?

+++ Update, 27. Juli 2023 +++

Das passierte in Folge 5: Ein Flirt unter Sternen, zwei weitere Umstylings und der Einzug ins Halbfinale

In Folge 5 von "Beauty & The Nerd" knisterte es gewaltig: Space-Nerd Florian und Mittelalter-Nerd Samuel bekamen ihr Umstyling. Mit neuem Selbstbewusstsein wagte sich Sterne-Fan Florian auf unbekanntes Terrain: Nicht etwa seine Teampartnerin Beverly war das Ziel seiner Avancen, sondern Burlesque-Tänzerin Setty. Bahnte sich etwa die nächste Lovestory in der "Beauty & The Nerd"-Villa an? Und hatte sie überhaupt eine Chance? Denn am Ende der Folge musste wieder ein Paar die Villa verlassen. Wer schafft den Einzug ins Halbfinale?

"Was will die Setty von meinem Flo?"

Flirtalarm unterm Sternenhimmel: Florian und Setty verstanden sich prächtig. Zu prächtig für Flos Teampartnerin Beverly. Für die ehrgeizige Wienerin hatte der Sieg oberste Priorität. Deshalb machte sie ihm eine klare Ansage: "Ab jetzt hast du Setty-Verbot!"

Bei den Beteiligten stieß sie auf taube Ohren. Die wollten sich ihre romantischen Gefühle füreinander unter keinen Umständen verbieten lassen. "Wir waren direkt auf einer Wellenlänge, wir haben uns direkt gut verstanden. Wir können viel lachen, wir können viel flirten, wir haben uns gern", erklärte Setty und wollte nichts ausschließen: "Das könnte schon mehr werden als Freundschaft." Entwickelte sich in der Villa die nächste Liebesgeschichte?

Space-Nerd Florian und Mittelalter-Nerd Samuel entzückten mit neuen Looks

Umstyling, die Zweite: Nach Alex und Dominik waren diese Woche Florian und Samuel an der Reihe. "Alles ist Weiß, Blau, Grau. Mehr Farben kennt er nicht", analysierte Beverly den Kleidungsstil ihres Teampartners Florian. "Was mich so stört an meinem Aussehen ist, dass ich immer sehr unscheinbar wirke", pflichtete dieser seiner Beauty bei und gab zu: "Ich würde mir wünschen, dass ich einen Wow-Effekt bei anderen Menschen und auch bei mir selber auslöse."

Mittelalter-Nerd Samuel erhoffte sich vom Umstyling einen Selbstbewusstseins-Push. Vor allem Frauen gegenüber konnte er seine Schüchternheit meist nicht verstecken: "Ich bin manchmal etwas zurückhaltender, hab irgendwie das Gefühl, wenn ich was rede, interessiert es die Leute nicht."

Wie sahen die Nerds am Ende aus und welche:r Beauty musste bei ihrem oder ihrer Teampartner:in zweimal hinsehen? Alle Nerd-Makeovers von Dominik, Alex, Samuel und Florian siehst du im Vorher-nachher-Vergleich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Pink-Nerdin Alex war unzufrieden mit ihrem Look

Bei Pink-Nerdin Alex hingegen machte sich Unzufriedenheit mit ihrem neuen Look breit. Die neuen Klamotten waren zu schwarz und die neuen Haare zu farblos, sie motzte: "Mir ist es immer noch total komisch, in den Spiegel zu gucken. Ich denk manchmal, ich hab 'ne Perücke auf." Der einzige Ausweg: Die Pink-Nerdin färbte sich ihre Haare wieder pink. Was wohl die anderen dazu sagten?

"Stress-kalation" um Alex

Bevor die Halbfinalist:innen feststanden, wurde ein Entwicklungscheck gemacht. Die Nerds sollten in einem Flirtrollenspiel zeigen, was ihnen die Zeit auf Zypern gebracht hat. Danach waren die Beautys an der Reihe: Sie sollten Vorträge über die Interessen ihrer Nerds halten. Alex fühlte sich mit der ganzen Situation nicht wohl. Sie fühlte sich angegriffen und fing an zu schreien. Konnte Chris seine Nerdin beruhigen?

Wer schaffte den Sprung ins Halbfinale? Wer musste gehen?

Am Ende von Folge 5 musste ein Paar die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen. Wer kurz vor dem Einzug ins Halbfinale gehen musste, siehst du im Clip.

Da Beverly und Florian sowie Setty und Samuel die letzten beiden Challenges gewonnen hatten, haben sie einen sicheren Platz in der nächsten Runde. Wer sich außerdem über den Einzug ins Halbfinale freuen durfte, erfährst du hier.

Du hast die 5. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 verpasst? Kein Problem! Online findest du die ganze Folge 5 hier in der Prosieben-Mediathek und auf Joyn.

+++ Update, 21. Juli 2023 +++

Große Emotionen beim Nerd-Umstyling Teil 2

Während sich Fantasy-Nerd Dominik und Pink-Nerdin-Alex bereits mehr oder weniger über ihre neuen Looks freuen durften, sind ihre Nerd-Kollegen Florian und Samuel in Folge 5 an der Reihe. Doch bevor es losgeht, geht Fashion- und Style-Experte Thomas Rath mit ihnen ins persönliche Gespräch, um die Nerds besser kennenzulernen.

Thomas Rath will Florian äußerlich spannend aussehen lassen

Gegenüber dem Schönmacher offenbart Space-Nerd Florian, unglücklich über seine schlanke Figur zu sein. "Ich seh nicht: Was steht mir, was kann ich tragen, was schaut bei mir gut aus?" Für Thomas Rath steht fest: Florian strahle von innen heraus. "Wenn es mir jetzt noch gelingt, ihn äußerlich spannend aussehen zu lassen, dann ist das ein Match!", so der Designer.

Muss Samuel beim Umstyling seine langen Haare lassen?

Bei Mittelalter-Nerd Samuel sorgt Thomas Rath ebenfalls für ein Style-Upgrade. "Er braucht jemanden, der ihn so ein bisschen nach vorne schubst. Er ist ein Mann für die erste Reihe", ist sich der Designer sicher. Ob Samuel beim Makeover seine langen Haare lassen muss? "Wer weiß? Schnipp, schnipp, schnipp, geht schnell", deutet Thomas Rath im Vorfeld an.

Färbt sich Alex ihre Haare wieder pink?

Mit ihrem Umstyling ist Pink-Nerdin Alex alles andere als zufrieden. Aber geht sie so weit, ihre frisch blondierten Haare wieder pink zu färben? Der Preview-Teaser zu Folge 5 lässt so einiges erahnen …

Exit-Quiz: Wer schafft es in die Top 3?

Nicht nur das Umstyling-Ergebnis von Samuel und Florian sorgt in Folge 5 für große Emotionen, sondern auch der Einzug in die Top 3. So kurz vor der Final-Folge möchte niemand die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen. "Meine Angst, gehen zu müssen, ist sehr groß", erklärt Alex. Auch Natascha spürt den Druck: "Es geht um Leben und Tod."

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

Das passierte in Folge 4: Das große Umstyling stand an!

In Folge 4 hieß es: Comicshirts, Ritterrüstung und pinkfarbene Haare gehören bald der Vergangenheit an. Denn Thomas Rath verpasste den verbleibenden Nerds ein Umstyling.

"Das Umstyling war das größte Ziel, das ich je hatte", ließ Fantasy-Nerd Dominik seiner Vorfreude freien Lauf. An seinen neuen Look hatte der 27-Jährige große Erwartungen: "Vom Umstyling erhoff'' ich mir so einen kleinen Ego-Push."

Ähnlich sah das Pink-Nerdin Alex: "Ich erhoffe mir, durch das Umstyling mehr Liebe zu meinem Körper zu finden." Gemeinsam mit Beauty-Mann Chris spekulierte sie, wie ihre Vorzüge betont werden könnten. Vielleicht Extensions?

Dagegen fragte sich Mittelalter-Nerd Samuel, ob er nach drei Jahren ohne Friseur:innenbesuch seine langen Haare lassen muss. Anime-Nerd Mike hatte da eine andere Vermutung: "Wir kriegen braune Haare, er wird pink gefärbt", scherzte der Pinkschopf.

Nerd-Makeover unter der Leitung von Thomas Rath

Thomas Rath machte sich daran, wahre Wunder zu vollbringen. Er verwandelte die Nerds in Beautys - beim großen Umstyling der 4. Staffel. Wie sahen die Nerds am Ende aus und welche:r Beauty musste bei ihrem oder ihrer Teampartner:in zweimal hinsehen?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dominik wurde mit Poolwasser zum selbstbewussten Nerd getauft

Die Team-Challenge wurde für Dominik zum persönlichen Waterloo: "Ich bin der dümmste Nerd einfach von allen.” Der Fantasy-Nerd bricht in Tränen aus. Beauty Natascha ist frustriert: "Was war daran schwierig, Dominik? Kauen, runterschlucken!"

Ein klärendes Gespräch am Pool endet mit einem Befreiungsschrei, woraufhin Natascha Dominik in voller Montur und mit einer klaren Ansage in den Pool schubst: "Wenn du hier rauskommst, will ich den neuen selbstbewussten Dominik, der alles schafft."

Wer musste "Beauty & The Nerd" nach der offenen Nominierung verlassen?

Noch vor dem Umstyling musste ein Team "Beauty & The Nerd" verlassen. In einer offenen Nominierung hatte jedes Team eine Stimme. Wer am Ende die meisten Stimmen bekommen hatte, zog sofort aus der Villa aus.

Das zehrte an den Nerven. "Ich kann das nicht", klagte Fantasy-Nerd Dominik. Und Beauty Brenda stand das Wasser bis zum Hals. Sie war überzeugt, ihr Teampartner Mike habe durch seine Turtelei mit Pink-Nerdin Alex das eigene Team geschwächt. Insbesondere Beauty Beverly war das junge Nerd-Liebesglück ein Dorn im Auge: "Wenn mir jemand wirklich lang auf den Sack geht, dann kann ich auch eine richtige Bitch werden und dann schick ich Brenda und Mike ins Exit. Und dann tschüss, baba Liebesleben."

Ob die junge Nerd-Liebe zwischen Alex und Mike wirklich schon nach so kurzer Zeit getrennt wurde, siehst du im Clip.

Du möchstest Folge 4 von "Beauty & The Nerd" 2023 noch einmal sehen? Kein Problem! Online findest du die ganze Folge 4 hier:

+++ Update, 14. Juli 2023 +++

Umstyling, Liebeschaos und große Egos in Folge 4

Alex und Mike genießen ihre neu gewonnene Zweisamkeit, doch Beauty Beverly ist von der Knutscherei der beiden einfach nur genervt und auch Mikes Teampartnerin Brenda ist verletzt. Der Teamspirit ist dahin. Wird diese Situation Mike das Umstyling kosten?

Das große Umstyling der Nerds

Endlich gibt es das große Umstyling bei "Beauty & The Nerd"! Welche Nerds bekommen von Modedesigner Thomas Rath in Folge 4 einen neuen Look verpasst?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nervige Nerd-Zuneigung

Das ewige Herumgeknutsche von Alex und Mike geht den Bewohner:innen ziemlich auf die Nerven. Besonders Beauty Beverly kann sich das Nerd-Liebesspiel nicht länger anschauen. Sie denkt über radikale Schritte nach und schmiedet mit Teamkollege Florian einen Plan: "Für das nächste Exit-Quiz nominieren wir Alex und Chris."

Die Beautys und Nerds vernaschen sich gegenseitig

Mikes Beauty Brenda hat ebenfalls die Nase voll. Sie spürt, dass die junge Nerd-Liebe nichts Gutes für ihr Team bereithält. "Für mich hast du alles Zwischenmenschliche zwischen uns kaputt gemacht", beschwert sie sich bei Mike.

Bei der Team-Challenge muss sie sich jedoch in etwas anderes verbeißen: Die Teams müssen sich gegenseitig "vernaschen". Dabei wird der Teamzusammenhalt von Brenda und Mike abermals auf eine harte Probe gestellt.

Exit-Drama: Wer muss die Villa in Folge 4 verlassen?

In dieser Folge können die Teams selbst nominieren. Doch etwas ist anders: Das Team mit den meisten Stimmen muss nicht in die Exit-Challenge, sondern scheidet automatisch bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus.

+++ Update, 13. Juli 2023 +++

Heiße Küsse, Eifersucht, Selbstzweifel und Tränen: Das passierte in Folge 3

Während sich Pink-Nerdin Alex und Anime-Nerd Mike einander annäherten, hofften die zurückgelassenen Beautys Brenda und Chris, dass die Turtelei das eigene Team nicht schwächt. Fantasy-Nerd Dominik kämpfte mit Selbstzweifeln - genau wie Beverly. Walentina teilte mal wieder aus. Ziel ihrer Schimpftirade war ausgerechnet ihr Teampartner, Cosplay-Nerd Marco. Doch der ließ sich nicht alles gefallen. Er bäumte sich gegen seine Beauty auf …

Eifersucht? Beauty Brenda platzte die Hutschnur

Das Liebesgeplänkel zwischen Mike und Alex setzte sich in Folge 3 fort. Das ging besonders einer Beauty gegen den Strich: Mikes Teampartnerin Brenda fühlte sich missachtet. "Juckt dich gar nicht, wie's mir geht?", stellt die Kölnerin ihren Nerd zur Rede und klagte: "Ich bin deine zweite Wahl!"

Nerd Mike fühlte sich von Brendas Vorwürfen vor den Kopf gestoßen. "Die schiebt voll die Eifersucht", vertraute sich der Logistikmitarbeiter wenig später seiner Angebeteten an. "Entweder kommt die auf mich zu und entschuldigt sich für den Schei*, was sie da abzieht, oder sie kann mich mal!"

Während die beiden Pink-Schöpfe turtelten, hatten ihre Teampartner:innen das Nachsehen: "Ich wurde eiskalt aus meinem Bett gescheucht", empörte sich Alex' Teampartner Chris. Wenig später ging es dann im Whirlpool so richtig zur Sache.

Doch nur wer im Team funktioniert, bewahrt sich die Chance auf den Sieg und 50.000 Euro Preisgeld. Wie sich die Teams in den beiden Spiel-Challenges geschlagen haben, siehst du in den Clips.

Fantasy-Nerd Dominik durchschritt das Tal der Tränen

Während Alex und Mike echte Höhenflüge erlebten, fand sich Dominik am Boden: "Ich fühl mich wie so ein Klotz am Bein", beschrieb der Fantasy-Nerd seine Selbstzweifel.

"Unsere Niederlagen gehen eigentlich immer so von mir aus. Ich finde es richtig gut, dass du das immer noch mit mir durchziehen willst", lobte der 27-Jährige die Solidarität seiner Beauty.

Als die Tränen flossen, nahm Natascha ihren Partner tröstend in die Arme und sicherte ihm zu: "Ich lass dich doch nicht hängen."

Mit Selbstzweifeln kämpfte auch Beverly: "Mir ist sehr wichtig zu zeigen, was ich kann und wie viel Willensstärke ich hab", sagte sie weinend an der Schulter von Space-Nerd Florian.

Grund dafür sei ihr Vater gewesen: "Ich hab keinen Papa, der das so denkt. Ich nehme mal an, ich muss das kompensieren. Und dann will ich, dass mein Vater das sieht und sich denkt: F*ck, warum hab ich dieses Mädel einfach stehen lassen?"

"Mit so einer Frau kann ich nicht weiter diskutieren": Marco lehnte sich gegen Walentina auf

Das saß! Walentina war überzeugt, ihr Partner Marco habe in der Challenge versagt, und machte ihrem Ärger ungefiltert Luft: "Wie peinlich ist das? Alles umsonst!"

Marco war schwer getroffen. Für ihn zählte die Teamleistung: "Es trägt nicht nur einer die Schuld. Da wir ein Team sind, liegt es an uns beiden", wies er die Vorwürfe von sich. Davon wollte Walentina nichts hören.

Ich bin ein gerner Egoist. Walentina

Die Aussprache wurde zum hitzigen Schlagabtausch. "Die ganze Zeit guckst du immer, dass jeder Beef mit dir hat. Das ist auch wiederum ein Grund, wieso wir in den Exit gevotet werden. Ich guck immer, dass wir hier eine bestimmte Harmonie aufbauen", bäumte sich Marco gegen seine dominante Beauty auf.

Als Walentina ihm fehlende Aufrichtigkeit vorwarf, platzte Marco der Kragen. "Mit so einer Frau kann ich nicht weiter diskutieren", erklärte er das Gespräch für beendet.

Doch dann die überraschende Wendung: Walentina sprang über ihren Schatten und suchte das Gespräch mit ihrem Teampartner. Die Versöhnung kam gerade rechtzeitig, denn das Exit-Quiz stand kurz danach bevor.

Wer ist raus in Folge 3?

Walentina und Marco ahnten schon, dass sie erneut für das Exit-Quiz nominiert werden würden. So kam es auch. Allerdings durfte sich das Trouble-Dreamteam ihre Gegner:innen selbst aussuchen. Die Wahl fiel auf Chris und Alex. Welches Team die Heimreise antreten musste, siehst du im Clip.

Du hast Folge 3 von "Beauty & The Nerd" 2023 verpasst? Kein Problem! Online findest du die ganze Folge 3 hier:

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

Achtung: heiß! Das geschah in Folge 2

Es geht heiß zu in Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023. © ProSieben

In der 2. Folge von "Beauty & The Nerd" wurde es hitzig! Bühnenkünstlerin Setty präsentierte ihren Mitbewohner:innen eine heiße Burlesque-Show. Die Vorführung entwickelte sich zu einer wilden Party. Und diese Party endete für Fantasy-Nerd Dominik mit einem besonderen Kuss - seinem allerersten! Von der heiteren Stimmung ließ sich Beauty Walentina nicht anstecken. Im Gegenteil: Sie teilte weiter gegen die Beautys aus.

Für frischen Wind in der "Beauty & The Nerd"-Villa sorgten Male-Beauty Chris und Pink-Nerdin Alex. Die beiden zogen in Woche zwei in die Villa - mit einer klaren Ansage: "Ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!"

Überraschung! Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex ziehen in die Villa

Farbenfroher Zuwachs in der "Beauty & The Nerd"-Villa: Von Kopf bis Fuß in ihrer Lieblingsfarbe Pink gekleidet, präsentierte sich Nerdin Alex den anderen Mitbewohner:innen. Die Ergotherapeutin aus Essen bildet ab sofort ein Team mit Beauty-Mann Chris, Influencer und Model aus Köln.

Auf dieses Level muss überhaupt erst mal jemand kommen: Das Leuchten meiner Augen. Mein Gesicht. Zähne. Man kann schon sagen: Naturschönheit. Chris

Als die beiden das Haus betraten, war das Gekreische groß. Doch die Freude über die Neuen war nur von kurzer Dauer, denn Chris sagt seinen Mitbewohner:innen direkt den Kampf an: "Ich bin Chris - und ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!"

Mit seiner klaren Ansage schoss sich der Neue sofort ins Aus: "Direkt unsympathisch", lästerte Cosplay-Nerd Marco. "Das wird das Battle der Egos", meinte Anime-Nerd Mike und Beauty Beverly prophezeite: "Der wird sich noch einschei*en."

Beauty gegen Beauty: "Ich könnte mich so aufregen über die blöde Kuh"

Morgens blockierte Walentina stundenlang das Bad der anderen und hinterließ dort nach dem Duschen eine Überschwemmung. So zumindest Nataschas und Brendas Version der Geschichte, die sich beim Zähneputzen am Küchenspülbecken über ihre Mitbewohnerin echauffierten.

Die Beschuldigte war sich keines Fehlers bewusst. Als Vermittler wurde Walentinas Teampartner Marco eingesetzt - ohne Erfolg: "Ich geb einen F*ck auf ihre Meinung", lästerte Walentina ungeniert über ihre Mitbewohnerinnen. Natascha schoss prompt zurück: "Die geht mir so auf den Sack, ich könnte mich so aufregen über die blöde Kuh."

Walentina zeigte sich uneinsichtig und legte nur kurze Zeit später den nächsten Brand: Damit sie ihr Geschäft verrichten könne, sollten Brenda und Natascha ihr eigenes Bad räumen. Der Toilettengang eskalierte.

Settys heiße Burlesque-Show und Dominiks allererster Kuss

It's Showtime! Burlesque-Tänzerin Setty heizte mit einer Showeinlage die Stimmung an. Mit ihrer Vorführung regte die 23-Jährige nicht nur die Fantasie der Nerds an, auch die Beautys waren beeindruckt. "Was für eine Show. Das war wirklich 10 von 10", gab Brenda neidlos zu.

Im Anschluss zog die Partygemeinde in den Whirlpool um. Beautys und Nerds gaben ordentlich Gas und zeigten keine Scheu vor Körperkontakt. "Der generelle sexuelle Vibe in dem Whirlpool war natürlich schon ziemlich hoch", resümierte Setty.

Unvergesslich wurde es dann für Fantasy-Nerd Dominik: Er bekam von gleich zwei Beautys seinen allerersten Kuss und schwärmte: "Das war der beste Abend meines Lebens."

Wer ist raus in Folge 2?

Beim Exit-Quiz mussten Walentina und Marco gegen Jules und Stefan antreten. Die meisten wünschten sich, dass Jules und Stefan gewinnen. Doch gelingt es den beiden, ihre Konkurrenz zu besiegen? Wer die Villa in Folge 2 verlassen musste, siehst du im Clip.

Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023 war am 6. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und im ProSieben-Livestream zu sehen. Online findest du die ganze Folge 2 hier:

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Die neue Staffel ist gestartet! Das passierte in Folge 1

Die langersehnte 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist am 29. Juni 2023 gestartet. In Folge 1 durften die neuen Kandidat:innen in ihre Villa im sonnigen Zypern einziehen. Zuvor mussten sich die Nerds den Beautys erst einmal vorstellen. Ihre Auftritte: alles andere als gewöhnlich!

Schließlich fanden sich sieben ungleiche Paare aus jeweils einem Nerd und einer Beauty zusammen. Gelegenheit zum besseren Kennenlernen bekamen sie prompt bei der ersten Nacht im gemeinsamen Bett. Dabei war es für den einen oder anderen Nerd noch komplettes Neuland, überhaupt neben einer Frau einzuschlafen.

Die ersten Team-Challenges

Bei der "BATN-Aufnahmeprüfung" am nächsten Tag wurden Nerds und Beautys auf ihren Wissensstand hin geprüft. Da gab es auf Fragen wie "Wo liegt der Venushügel" schon die ein oder andere verstörende, aber auch herzallerliebste Antwort.

Während die Teams bei diesem Quiz auf ihre Unterschiede aufmerksam wurden, war in der ersten Team-Challenge "Abgeschmiert" Teamgeist gefragt. Mit vollem Körpereinsatz mussten Beautys und Nerds so viel Sonnencreme wie möglich transportieren.

Während es für Space-Nerd Florian und seiner Beauty Beverly wie geschmiert lief, schmierten Fantasy-Nerd Dominik und Natascha sowie Godzilla-Nerd David und seine Selina eher ab.

Der erste Kuss

Ausgelassene Stimmung bei Beautys und Nerds! Am zweiten Abend sollten die Nerds Talente aus ihrer ganz eigenen Welt vorstellen. Während Cosplay-Nerd Marco mit seinen Kostümen beeindruckte, verwandelte sich Tier-Nerd Stefan mithilfe seiner Latex-Schwanzflosse in einen "echten" Meerjungmann.

Mittelalter-Nerd Samuel bat seine Beauty Setty um Unterstützung bei einem spektakulären Schwertkampf. Nach der Performance bekam seine Prinzessin auch direkt ein Dankeschön in Form eines Kusses geschenkt.

Ich bin der Dr. Sommer von 'Beauty & The Nerd' und mein Nerd darf bei mir auch mal ran. Setty

Walentina teilt aus

Beauty Walentina heizte dagegen die Stimmung in der Villa ordentlich auf. Nicht nur ihr Nerd Marco geriet ins Visier ihrer Lästereien, auch die anderen Beautys bekamen ihr Fett weg. So bezeichnete die 21-Jährige Beauty-Küken Brenda als "naiv und dumm" und stempelte Beauty-Älteste Natascha als "langweilig" ab.

Doch die Betroffenen ließen das nicht lange auf sich sitzen und reagierten entsprechend: Kommt es zum ersten Eklat unter den Beautys?

Freiwilliger Exit in Folge 1

Wegen ihrer schlechten Leistung landeten Team Dominik und Natascha sowie Team Selina und David direkt auf der Abschussliste. Einzige Aussicht auf Rettung: Das Exit-Quiz, in dem die nominierten Teams Fragen aus der Welt der Beautys und der Welt der Nerds gestellt bekamen. Doch so weit kam es nicht.

Die selbst ernannte Barbie-Beauty Selina überraschte Zuschauer:innen und Kandidat:innen mit einem freiwilligen Exit. Der Grund: Sie und ihr Nerd David harmonierten einfach nicht als Team. Damit waren Selina und David das erste Team, das "Beauty & The Nerd" 2023 verlassen muss.

Folge 1 von "Beauty & The Nerd" 2023 war am 29. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Online findest du die ganze erste Folge der 4. Staffel hier:

Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni immer donnnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.