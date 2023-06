Anzeige

"Beauty & The Nerd" startet 2023 in die 4. Staffel. Was dich in den neuen Folgen erwartet und was du über die Show wissen musst, erfährst du hier.

Das erwartet dich in Folge 1

Das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag startet die vierte Staffel "Beauty & The Nerd" auf ProSieben. Auch 2023 treffen acht schüchterne Nerds auf acht selbstbewusste Beautys - und wagen das Abenteuer auf der Sonneninsel Zypern.

Anzeige

Anzeige

Welcher Nerd wählt welche Beauty?

Bei "Beauty & The Nerd" 2023 müssen sich Beautys und Nerds in Zweierteams zusammenfinden. Dafür treten die Nerds nacheinander in der Villa vor die Beautys und stellen sich vor. Die Beautys haben Erstwahlrecht und dürfen sich für ihren Wunsch-Nerd bewerben. Wollen mehrere Beautys denselben Nerd, liegt die Entscheidung bei ihm, mit welcher Beauty er die kommenden Wochen im Team verbringen möchte.

Welche Kandidat:innen in Folge 1 ein Spielpaar bilden, bleibt gespannt abzuwarten. In insgesamt sechs Folgen treten die ungleichen Paare bei spannenden Challenges gegeneinander an. Mit Teamgeist und Spaß versuchen sie so den 50.000 Euro Preisgeld Stück für Stück näherzukommen.

Startschwierigkeiten in der Villa

Kaum in Teams zusammengeführt, tauchen die Beautys und Nerds in die Welt des jeweils anderen ein. Dabei hat Barbie-Beauty Selina Schwierigkeiten, eine Verbindung zu ihrem Nerd herzustellen. "Es scheint, als fühle er sich nicht wohl in meiner Gegenwart", erklärt sie.

Dagegen ist Walentina fest davon überzeugt, ihr Nerd hege zu große Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft nach der Sendung. "Ich glaub, er erhofft sich da Chancen, die komplett unrealistisch sind", meint die Beauty. Das Problem: Sie spricht mit allen in der Villa darüber - außer mit ihrem Nerd.

Anzeige

Der erste Kuss

Im Gegensatz zu den anderen Beautys zeigt Burlesque-Tänzerin Setty weniger Berührungsängste. Schon am zweiten Abend wagt sie den ersten Schritt und küsst ihren Spielpartner, ohne zu zögern.

Ich bin der Dr. Sommer von 'Beauty & The Nerd' und mein Nerd darf bei mir auch mal ran. Setty

Walentina: "Ich hab Bock auf Stress! Also ich hab wirklich Bock, ich schwör!"

Beauty Walentina heizt dagegen die Stimmung in der Villa ordentlich auf. Nicht nur ihr Nerd gerät ins Visier ihrer Lästereien, auch die anderen Beautys bekommen ihr Fett weg. So bezeichnet die 21-Jährige Beauty-Küken Brenda als "naiv und dumm" und stempelt Beauty-Älteste Natascha als "langweilig" ab. Doch die Betroffenen lassen das nicht lange auf sich sitzen und reagieren entsprechend: Bahnt sich der erste Eklat unter den Beautys an?

Das erfährst du am Donnerstag, 29. Juni, in der 1. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

+++

In dieser Show prallen Welten aufeinander. Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie sich in Paaren zusammen und kämpfen um den großen Sieg. Alles, was du zur TV-Show wissen musst, kannst du hier nachlesen.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Beauty & The Nerd" 2023

Diesen Tag solltest du dir im Kalender markieren: Am 29. Juni geht's los mit "Beauty & The Nerd" 2023. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge. Damit dir keine Episode entgeht, findest du alle Sendezeiten und Sendetermine in der Übersicht.

"Beauty & The Nerd": So funktioniert die Show

Bei "Beauty & The Nerd" kämpfen acht Beautys und acht Nerds in Paaren um den Sieg. Dabei wartet nicht nur ein Umstyling auf die Nerds, sondern auch ein Preisgeld auf die Gewinner:innen. Zu Beginn der Staffel finden sich die Teams zusammen. Im Laufe der kommenden Folgen lernen sie sich gegenseitig kennen und sollen zu unschlagbaren Duos zusammenwachsen. Denn in jeder Woche müssen sie verschiedene Herausforderungen bestehen, damit nicht sie diejenigen sind, die die Show verlassen müssen.

Sieben Kandidaten in Folge 1: Das sind die Nerds

Dinosaurier, Mittelalter oder Science Fiction: Sieben Nerds begeistern sich für komplett unterschiedliche Themen. Diese Kandidat:innen sind in der 1. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 dabei:

Stefan (29, Zootierpfleger aus Neumünster)

Florian (24, Teamleiter aus Wien)

Samuel (25, Schreiner aus Grafenau)

David (22, Fotografie-Student aus Graz)

Marco (25, Kfz-Mechatroniker aus Neuhausen)

Dominik (27, Logistikmitarbeiter aus Büttelborn)

Mike (20, Logistikmitarbeiter aus Witten)

Die Beautys: Wer ist dabei?

Sieben Beautys stellen sich der Herausforderung und suchen ihr perfektes Gegenstück.

Natascha (31, Influencerin und Friseurmeisterin aus Hanau)

Setty (23, Bühnenkünstlerin aus Hamburg)

Jules (26, Studentin und Influencerin aus Berlin)

Selina (21, Kosmetikerin aus Ilsede)

Brenda (18, Schülerin aus Köln)

Walentina (22, Content-Creatorin aus Essen)

Beverly (29, Make-up-Artistin aus Wien)

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich interessieren: Beauty Natascha hat sich seit ihrer GNTM-Teilnahme stark verändert.