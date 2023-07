Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" läuft seit dem 29. Juni auf ProSieben. Alle Infos rund um die neue Staffel findest du hier.

Bei BATN 2023 wachsen Beautys und Nerds als Teampartner:innen zusammen, um den Sieg zu erstreiten. Einen Überblick über alle Kandidat:innen der neuen Staffel kannst du dir hier verschaffen.

Wer mit wem ein Team bildet, erfährst du hier.

Bei "Beauty & The Nerd" 2023 müssen acht Beautys und acht Nerds in Zweier-Teams zusammenwachsen. Welche Paare in Staffel 4 um den Sieg kämpfen, erfährst du hier.

Die Qual der Wahl

Bei "Beauty & The Nerd" treffen acht Nerds und acht Beautys aufeinander. Im Laufe der sechs Folgen sollen die gegensätzlichen Teampartner:innen in die Welt des jeweils anderen eintauchen und gemeinsam in herausfordernden Challenges bestehen. Es winkt ein Umstyling für die Nerds - und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für das Sieger:innen-Team.

Zu Beginn der 4. Staffel treten die Nerds nacheinander vor die Beautys und stellen sich vor. Diese haben Erstwahlrecht: Wenn sie sich den jeweiligen Nerd als Spielpartner vorstellen können, geben sie ein Zeichen. Bewerben sich mehrere für denselben Nerd, kann dieser entscheiden, mit welcher Beauty er im Team um den Sieg kämpfen will.

Das sind die Spielpaare

Die Paare in der Galerieübersicht

Nerdin Alex trifft auf den männlichen Beauty Chris. Gemeinsam wollen sie neue Erfahrungen sammeln und die Welt des:der anderen besser kennenlernen. Wird ihnen das gelingen? © ProSieben/Benjamin Kis Fantasy-Nerd Dominik und Influencerin Natascha bilden ein Team bei "Beauty & The Nerd" 2023. Wie werden sie sich schlagen? © ProSieben/Benjamin Kis Obwohl ihre Outfits unterschiedlicher nicht sein könnten, sind beide verrückt nach Klamotten. Ob Cosplay-Fan Marco und Influencerin Walentina eine weitere Gemeinsamkeit finden können? © ProSieben/Benjamin Kis Mittelalter-Fan trifft auf Burlesque-Tänzerin. Samuel und Setty kämpfen gemeinsam um den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023. © ProSieben/Benjamin Kis "Möchtegern-Bad-Boy" Mike und Beauty-Küken Brenda haben sich bei "Beauty & The Nerd" 2023 zusammengefunden. Werden sie sich ihren Traum vom Sieg erfüllen können? © ProSieben/Benjamin Kis Gemeinsam wollen Florian und Beverly nach den Sternen greifen und "Beauty & The Nerd" gewinnen. © ProSieben/Benjamin Kis Stefan und Jules lieben das Abenteuer. Beide bezeichnen sich als tierlieb und umgänglich. Ob sie gemeinsam bei "Beauty & The Nerd" 2023 bestehen können? © ProSieben/Benjamin Kis Ziehen sich Gegensätze wirklich an? Selina und David treten als letztes Team bei "Beauty & The Nerd" 2023 an - und verlassen die Villa als erstes in Folge 1. © ProSieben / Benjamin Kis

Mittelalter-Nerd trifft auf Burlesque-Tänzerin

"Auf Frauen zuzugehen, ist jetzt nicht meine Königsdisziplin", sagt Mittelalter-Nerd Samuel selbst über sich. Trotzdem hat sich der 25-jährige Schreiner aus Grafenau für die Beautys in seine schönste Blechschale geworfen. Gleich drei Beautys wollen Ritter Samuel an ihrer Seite haben. Am Ende entscheidet sich der Nerd für Bühnenkünstlerin Setty.

Das Beauty-Küken krallt sich den Möchtegern-Bad-Boy

Anime-Nerd Mike sucht bei "Beauty & The Nerd" 2023 seine perfekte Teampartnerin. "Unter den Nerds bin ich eher der Bad Boy", gibt sich der 20-Jährige selbstbewusst. Am Ende dauert es etwas, bis sich eine Beauty für ihn entscheidet. Schließlich zeigt Beauty-Küken Brenda Interesse. "Er hat irgendwas, was mir gesagt hat: 'Brenda, wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann wirst du es bereuen'", so die 18-Jährige.

Stefan darf sich seine Beauty aussuchen

Der Zootierpfleger kommt bei den Beautys gut an. Alle restlichen Beautys wollen den 29-Jährigen als Teampartner. Stefan hat die Qual der Wahl: Am Ende entscheidet sich der Nerd für Beauty Jules, da sie wie er ein "Katzenmensch" sei. Na, wenn das kein Volltreffer ist?

Beverly und Florian verbindet ein gemeinsames Interesse

Auch Space-Nerd Florian kann aus dem Vollen schöpfen: Sowohl Natascha, Selina, Walentina als auch Beverly wollen den Teamleiter aus Wien als Spielpartner. Nach kurzer Bedenkzeit entscheidet sich der 24-Jährige schließlich für Beauty Beverly. Die beiden verbindet nicht nur der gleiche Wohnsitz, sondern auch ein gemeinsames Interesse: Tattoos. "Ich hab unser Sonnensystem samt Pluto auf meinem Rücken tätowiert", offenbart der Nerd.

Dominik landet bei Beauty Natascha einen Treffer

Dominik ist der Comic- und Fantasy-Nerd im Bunde. "Ich bin aufgeregt", erklärt der 27-jährige Logistikmitarbeiter, kurz bevor er sich den restlichen Beautys vorstellen darf. Die Aufregung ist aber nur von kurzer Dauer. Schließlich hebt Beauty Natascha ihre Hand und möchte Dominik als Spielpartner. "Natascha ist eine richtig coole Frau - und da ist auch die Nervosität ein bisschen geschwunden", so der Nerd aus Büttelborn.

Walentina will mit Marco "das Ding nach Hause holen"

Als Anime-Nerd Marco sich vorstellt, fackelt Walentina nicht lange rum. "Wollen wir das Ding zusammen gewinnen?", fragt die Beauty ihn direkt. "Definitiv" lautet die prompte Antwort. Damit steht fest: Die 22-jährige Influencerin und der 25-jährige KFZ-Mechatroniker kämpfen als weiteres Spielpaar in Staffel 4 um den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023.

Beauty Selina hat keine Wahl

Selina ist die letzte Beauty, die übrig bleibt: Sie muss wohl oder übel mit Godzilla-Nerd David vorliebnehmen. Werden die 21-jährige Kosmetikerin und der 22-jährige Student zu einem Dreamteam zusammenwachsen - oder ist das Abenteuer "Beauty & The Nerd" 2023 für die beiden schnell wieder vorbei?

Male-Beauty trifft auf Nerdin

Mit Male-Beauty Chris und Nerdin Alex stößt ein weiteres Spielpaar in Folge 2 dazu. Es bleibt abzuwarten, wie die anderen Kandidat:innen auf die Neuen reagieren. Eines ist aber sicher: Der 33-jährige Influencer und die 21-jährige Ergotherapeutin mischen die "Beauty & The Nerd"-Villa noch einmal ordentlich auf.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.