Das Wichtigste in Kürze Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" startet am 29. Juni. Alle Infos zur 4. Staffel findest du hier.

Wer ist bei "Beauty & The Nerd" 2023 dabei? Diese Kandidatinnen und Kandidaten wagen das Abenteuer.

In der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" treten acht unterschiedliche Paare gegeneinander an. Welches Zweiergespann entpuppt sich als perfektes Team, wer bekommt ein Umstyling und wer steht am Schluss auf dem Siegertreppchen? Diese Fragen werden nach und nach beantwortet. Damit du keine Folge verpasst, kannst du dir hier einen Überblick über die Sendezeiten und Sendetermine verschaffen.

In Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" begeben sich acht Nerds und acht Beautys auf die Suche nach ihrem perfekten Gegenpol. Bei diesem besonderen Pärchen-Urlaub werden die Kandidat:innen über sich hinauswachsen müssen und beweisen, dass sie sich auf die teilweise sehr fremde Welt ihres Partners oder ihrer Partnerin einlassen können. Denn eins ist sicher: Nur wer Teamgeist beweist, hat eine Chance auf Ruhm und Ehre sowie auf ein üppiges Preisgeld.

Wann startet "Beauty & The Nerd" 2023?

Die 4. Staffel der Erfolgsshow startete am Donnerstag, 29. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben. Alle Folgen kannst du sowohl im Livestream als auch auf Joyn und natürlich im TV mitverfolgen.

Die Sendezeiten und Sendetermine von BATN 2023

Du willst wissen, wann die aktuelle Folge läuft? Die neuen Folgen von "Beauty & The Nerd" 2023 siehst du ab 29. Juni jeden Donnerstag ab 20:15. Hier findest du alle Sendetermine im Überblick:

1. Folge: 29. Juni 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

2. Folge: 6. Juli 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

3. Folge: 13. Juli 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

4. Folge: 20. Juli 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

5. Folge: 27. Juli 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

6. Folge: 3. August 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

"Beauty & The Nerd" 2023 schon vorab sehen

Du willst wissen, wie es für die Beautys und Nerds weitergeht? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du direkt nach der Ausstrahlung von Folge 4 am Donnerstag exklusiv die Preview der 5. Folge streamen. In diesem Rhythmus geht es bis zum Staffelfinale weiter. Übrigens: Die Umstyling-Folge 4 kannst du schon jetzt streamen!

Das große BATN-Umstyling 2023

In Folge 4 ist es endlich soweit: Unter der Leitung von Fashion-Experte Thomas Rath werden die Nerds in strahlende Beautys verwandelt. Alles Wichtige zum großen "Beauty & The Nerd"-Umstyling erfährst du hier.

Die ganze Folge als Wiederholung anschauen

Du hast eine Folge "Beauty & The Nerd" verpasst? Kein Problem. Die Wiederholung der ganzen Folge läuft immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 00:30 Uhr bis 02:40 Uhr auf ProSieben.

Darum geht es bei "Beauty & The Nerd"

In diesem besonderen Pärchen-Urlaub suchen acht Beautys und acht Nerds ihr perfektes Match. Wer kann sich auf seinen Teampartner oder seine Teampartnerin einlassen, zu einem Team zusammenraufen und in lustigen Challenges durchsetzen? Dem Gewinner-Pärchen winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

