Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht 2023 endlich in die nächste Runde.

Diesen Tag solltest du dir im Kalender markieren: Am 29. Juni kommt die 1. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023.

Die 4. Staffel wird 2023 auf ProSieben ausgestrahlt - jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge. Alle Infos zum Start, den Sendeterminen und -zeiten findest du hier.

Anzeige

In dieser Show prallen Welten aufeinander: Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie in Paaren zusammen und kämpfen um den großen Sieg. Die neue Staffel zeigt ProSieben ab 29. Juni 2023.

Wer ist bei "Beauty & The Nerd" 2023 dabei?

In der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" treten acht unterschiedliche Paare gegeneinander an - jeweils ein:e Beauty und ein:e Nerd:in. Diese sieben Nerds sind in der 1. Folge am 29. Juni 2023 dabei:

Diese Beautys sind in Folge 1 von "Beauty & The Nerd" 2023 dabei:

In der 2. Folge stößt noch ein weiteres Paar zur Gruppe. Alles Wichtige zu den "Beauty & The Nerd"-Kandidat:innen findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Dinosaurier-Nerd trifft auf Burlesque-Tänzerin

Space-Nerd Florian aus Wien hat einen Traum: Er möchte irgendwann an Altersschwäche auf dem Mars sterben. Dinosaurier-Nerd Stefan aus Neumünster liebt Tiere - vor allem die ausgestorbenen. Sein Lebensziel ist es, in einem Jurassic Park zu arbeiten. Mittelalter-Nerd Samuel aus Grafenau ist fasziniert vom "finsteren" Zeitalter. Er schmiedet sogar selbst Mittelalter-Rüstungen. In "Beauty & The Nerd" 2023 suchen Space-Journalist Florian, Zootierpfleger Stefan und Schreiner Samuel gemeinsam mit Godzilla-Nerd David, Cosplay-Nerd Marco, Fantasy-Nerd Dominik und Anime-Nerd Mike ihre perfekte Teampartnerin.

Als Gegenpole für die Nerds wagen die Schönheiten - Influencerin Natascha, Bühnenkünstlerin Setty, Content-Creatorin Walentina, Schülerin Brenda, Studentin Jules, Kosmetikerin Selina und Make-up-Artistin Beverly - das Abenteuer auf der Sonneninsel Zypern.

Im Endeffekt sind Beautys auch nur Nerds mit anderen Themengebieten. Space-Nerd Florian

Worum geht es bei "Beauty & The Nerd"?

In diesem besonderen Pärchenurlaub suchen acht Beautys und acht Nerds ihr perfektes Match. Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des/der jeweils anderen ein? Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Dem Paar, das seine Kontrahent:innen in lustigen Challenges bezwingt, winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Anzeige

Startschwierigkeiten und der erste Kuss

Kaum verpartnert, beschnuppern sich Beautys und Nerds gegenseitig und tauchen in die Welt des oder der jeweils anderen ein. Während Selina keinen rechten Draht zu ihrem Nerd findet ("Ich hab das Gefühl, er fühlt sich nicht so wohl in meiner Nähe"), ist Walentina überzeugt, ihr Nerd habe zu große Hoffnungen: "Ich glaub, er erhofft sich da Chancen, die komplett unrealistisch sind", meint die Beauty das Gefühlsleben ihres Nerds zu durchschauen. Das Problem: Darüber redet sie mit allen - nur nicht mit ihrem Nerd.

Weniger Berührungsängste hat indessen Burlesque-Tänzerin Setty: Schon am zweiten Abend kommt es zum ersten Kuss mit ihrem Partner.

Anzeige

Anzeige

"Ich hab Bock auf Stress! Also ich hab wirklich Bock, ich schwör!"

Nicht nur Walentinas Nerd wird Ziel ihrer Lästereien, auch die anderen Beautys bekommen ihr Fett weg: "Naiv und dumm!", lautet das Urteil der 22-Jährigen über Küken Brenda. "Langweilig!", hingegen sei die 31-jährige Natascha. Doch das lassen die Beurteilten so nicht auf sich sitzen ...

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Darum wurde die 4. Staffel verschoben

Die Ausstrahlung der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" war ursprünglich für den Sommer 2022 angekündigt. Kurz vor der geplanten Ausstrahlung ergaben sich im Kontext von "Beauty & The Nerd" Umstände, die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten. Aus diesem Grund hat ProSieben die avisierte Ausstrahlung im engen Dialog mit allen Beteiligten verschoben. Nach dem Abschluss der sorgfältigen und unabhängigen Prüfung aller Gegebenheiten freuen sich ProSieben, die Beautys und die Nerds und die Produktionsfirma EndemolShine auf die Ausstrahlung der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ab 29. Juni 2023.

Das könnte dich interessieren: Beauty Natascha hat sich seit ihrer GNTM-Teilnahme stark verändert.