Anzeige

In Folge 3 von "Beauty & The Nerd", teilt Beauty Beverly ihre traurige Vergangenheit mit ihrem Space-Nerd Florian. Was ihr Vater damit zu tun hat, erfährst du hier.

+++ Update, 13. Juli 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Beverly kämpft mit Selbstzweifeln

Während der Rest der "Beauty & The Nerd"-Villa in Folge 3 ausgelassen feiert, hat sich Beverly in ihr Zimmer zurückgezogen. Die ehrgeizige Beauty ist mit Platz 3 in der Tages-Challenge alles andere als zufrieden. Sie hat höhere Ansprüche an sich selbst und ist geplagt von Selbstzweifeln. Diese rühren aus ihrer traurigen Vergangenheit mit ihrem Vater.

Als ihr Teampartner Florian zu ihr ins Zimmer kommt, wird es emotional. Unter Tränen erzählt sie Florian von ihrem Schicksal.

Beverlys Vater war nicht für sie da

Ihr Vater habe die Familie schon früh verlassen. Ihrer Mutter, die sie allein großziehen musste, wolle sie daher umso mehr zurückgeben. Die Wienerin möchte aber auch zeigen, dass sie Großes vollbringen kann, auch wenn ihr Vater nicht für sie da war. "Ich will es mir und meiner Mama beweisen, dass ich einmal in meinem Leben etwas wirklich geschafft habe", erklärt sie. "Weil ich will, dass jemand zu Hause stolz auf mich ist."

Anzeige

+++ Update, 5. Juli 2023 +++

Beverly beantwortet private Fragen auf Social Media

Gemeinsam wollen Florian und Beverly nach den Sternen greifen und "Beauty and The Nerd" gewinnen. © ProSieben / Benjamin Kis

"Meine Mutter hat mich nach einem Supermodel in den 90ern benannt", verrät Beverly in ihrer Instagram-Story. Ein passender Name also für eine waschechte Beauty bei "Beauty & The Nerd" 2023.

Neben ihrer Namensherkunft gibt die Wienerin preis, dass sie ein absoluter True-Crime-Fan ist. Auch für Geschichte interessiert sie sich sehr. Gerade die Geschehnisse um den Zweiten Weltkrieg fesseln die Beauty.

Anzeige

Anzeige

Beverly über ihre schlechten Eigenschaften

Auf Social Media spricht die "Beauty & The Nerd"-Kandidatin auch über ihre Schwächen. "Ich bin sehr ungeduldig und sehr hart zu mir, wenn ich etwas nicht sofort verstehe", gibt sich die Beauty erfrischend ehrlich.

Eine Frage scheint Beverlys Follower:innen jedoch besonders umzutreiben: "Sind deine Brüste echt?" - "Ja", lautet die einfache Antwort der Influencerin. "Ich hab nie daran gedacht, mir eine Brust-OP zu leisten. Aber wenn du dir die Brüste machen lässt: no hate!"

+++

Beauty Beverly im Interview

Die Wienerin will es bei "Beauty & The Nerd" 2023 allen zeigen. © ProSieben / Benjamin Kis

Beverly weiß als Make-up-Artistin ihr Äußeres gekonnt in Szene zu setzen. Was die Wienerin zur Beauty macht und was sie ihrem Teampartner mitgeben möchte, liest du hier.

Beverly, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe mich ganz spontan bei "Beauty & The Nerd" beworben, weil ich etwas ganz Neues erleben wollte. In dem Format geht es darum, wie sich zwei komplett verschiedene Welten zusammentun, und ich wollte schauen, wie gut ich darin bin.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte mir von "Beauty & The Nerd", dass ich über mich selbst hinauswachse. Aber auch die Bestätigung, dass ich ein guter Teamplayer bin. Und ich möchte das Format mit meinem Nerd gemeinsam gewinnen.

Was macht dich zur Beauty?

Mich macht zur Beauty, dass ich mich nicht auf mein Äußeres reduzieren lasse. Ich bin nicht dieses typische blonde, hübsche Mädchen, sondern ich habe sehr viel mehr zu geben. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, habe Kampfgeist und kann mich auch in fremde Menschen sehr gut reinfühlen. Ich finde, eine Beauty sollte nicht nur äußerlich hübsch aussehen, sondern auch mit Charaktereigenschaften überzeugen. Genau das bringe ich mit.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Ich stelle mir meinen Teampartner als das komplette Gegenteil von mir vor, was die Interessen betrifft. Vielleicht ein Gamer, der nicht viel Wert auf viele Friseurbesuche legt, auf Cremes und Styling. Jemand sehr intelligentes, mit dem ich sonst in meinem Privatleben wahrscheinlich gar nichts zu tun hätte. Genauso stelle ich mir meinen Teampartner vor.

Was möchtest du von deinem Teampartner mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Ich kann ihm natürlich auf jeden Fall was aus der Beauty-Szene mit auf den Weg geben, denn ich finde es persönlich schön, wenn man sich als Mann auch ein bisschen pflegt. Ich kann meinem Nerd aber auch mitgeben, dass es in Ordnung ist, wie man ist, und man sich für Menschen nicht verstellen muss. Und dass es nichts gibt auf dieser Welt, was man nicht schaffen kann, egal wie man aussieht oder welche Interessen man hat. Egal welchen Nerd ich bekomme, mir ist wichtig, dass der das dann auch so aufnimmt.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.