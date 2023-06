Anzeige

Davids Herz schlägt für Godzilla: Er besitzt eine meterhohe Figur des Monsters, kennt alle 36 Filme bis ins Detail und betreibt auf Instagram einen Kanal rund um das Filmmonster. Was ihn darüber hinaus zum Nerd macht, liest du hier.

Nerd David im Interview

In Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" kämpft David um den Sieg. Im Interview verrät der 22-jährige Grazer, was ihn als Nerd auszeichnet und welche Vorstellung er von seiner Teampartnerin hat.

David, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Da meine Mutter ein Fan der Show ist und meinte, ich würde super da hineinpassen, dachte ich mir: Ich probier's einmal!

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich hoffe, tolle Leute kennenzulernen und viel Spaß zu haben.

Was macht dich zum Nerd?

Ich würde sagen, dass meine Vorliebe für Filme, Anime und Spiele sowie mein recht großes Wissen über die Themen mich zum Nerd machen. Dazu kommt, dass ich sehr gerne im Alltag über diese Themen spreche.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

In meiner Vorstellung ist sie eine übertriebene Tussi. Ich hoffe, es kommt anders.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Wenn man Kommunikationsprobleme hat, sollte man darüber reden und nicht dem Partner ausweichen.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.