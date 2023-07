Wer kämpft neben Samuel bei "Beauty & The Nerd" 2023 noch um den Sieg? Hier liest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen .

Beim großen "Beauty & The Nerd"-Umstyling tauscht Mittelalter-Fan Samuel seine Ritterrüstung gegen den Look eines "modernen Prinzen" aus. Wie stylish er jetzt aussieht, erfährst du hier.

Thomas Rath hat es vollbracht: In Folge 5 verwandelt der Schönmacher Mittelalter-Nerd Samuel in einen modernen Prinzen. Der Fantasy-Look: passé. Beim Anblick von Samuels Transformation sind alle aus dem Häuschen. "Der Bart ist ab", fällt Natascha aus allen Wolken. "Eine krasse Veränderung", bemerkt auch Male-Beauty Chris. Samuel selbst ist sprachlos, als er sein neues Ich im Spiegel erblickt.

Samuel kann sich sehen lassen! Der 25-Jährige trägt eine bordeauxfarbene Jacke im Harrington-Stil, darunter ein weißes Basic-T-Shirt, eine blaue Chino und weiße Sneaker. Abgerundet wird Samuels Hingucker-Style durch glatte, blond gesträhnte Haare, die teils in einem Knoten zusammengebunden sind.

Das sind die neuen Looks der Nerds

Seine Leidenschaft für Mittelalter und Fantasy ist nicht zu übersehen: Bei "Beauty & The Nerd" 2023 möchte der Schreiner aus Grafenau seinen Horizont erweitern. Wie sich Samuel seine Spielpartnerin vorstellt und was er von ihr mitnehmen möchte, verrät der Nerd im Interview.

Samuel ist großer Mittelalter-Fan und lebt diese Leidenschaft in jeder freien Minute aus. Er schmiedet sogar Mittelalter-Rüstungen selbst. Er ist seit etwa drei Jahren single, erwartet von einer zukünftigen Partnerin aber, dass sie seine Interessen teilt.

Samuel, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe die letzten beiden Staffeln gesehen und dachte mir: Ich bin ja auch ein Nerd, warum nicht mal anfragen? Insgesamt mal eine Erfahrung im Fernsehen zu machen, ist sehr spannend. Und vielleicht kann ich ja was davon mitnehmen.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?