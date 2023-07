"Beauty & The Nerd" 2023: Heute großes Nerd-Umstyling mit Thomas Rath in Folge 4!

Das Wichtigste in Kürze Das große Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 steht in Folge 4 an.

Das Warten hat ein Ende: In Folge 4 steht das heiß ersehnte Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 an. Alle Infos zum großen Nerd-Makeover findest du gleich hier.

Umstyling: Aus Nerds werden Beautys

Es ist eines der Highlights in jeder Staffel von "Beauty & The Nerd": das große Umstyling der Nerds. Zwei Wochen vor dem großen Staffelfinale 2023 ist es endlich so weit: Welche Nerds dürfen sich in Folge 4 über eine optische Verwandlung freuen?

Eins darf aber jetzt schon verraten werden: Auch die ausgeschiedenen Nerds bekommen einen neuen Style verpasst, den sie im Finale präsentieren. Die krassesten Umstylings der vergangenen Staffeln findest du hier im Überblick.

Thomas Rath verpasst den Nerds einen neuen Look

Er darf beim großen Nerd-Makeover nicht fehlen: Fashion-Experte Thomas Rath bringt auch in Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" die innere Schönheit der Nerds nach außen und verwandelt die Nerds in strahlende Beautys. Jeder Handgriff, jedes Kleidungsstück und jede Frisur werden sorgfältig ausgewählt, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Der renommierte Modedesigner verleiht den Nerds aber nicht nur ein neues Aussehen, sondern auch ein neues Selbstbewusstsein. Durch sein einfühlsames und inspirierendes Coaching bringt er die Nerds dazu, ihr volles Potenzial zu entfalten und sich in ihrer Haut wohlzufühlen.

Du willst nicht warten? So kannst du das große BATN-Umstyling vorab streamen

Du willst wissen, welche Nerds in Folge 4 umgestylt werden? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt exklusiv die 4. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 streamen.

Das große Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 siehst du in Folge 4 am Donnerstag, 20. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.