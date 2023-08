"Beauty & The Nerd" 2023 - "Ich bin so schön" - Marco überglücklich über sein Umstyling

Anzeige

Cosplay-Nerd Marco soll nicht gehen, wie er gekommen ist. Der Exit-Kandidat bekommt in Folge 6 ein überraschendes, aber überfälliges Umstyling. Wie stylish er jetzt aussieht, siehst du hier.

+++ Update, 3. August 2023 +++

"Ich freu mich richtig auf das Umstyling"

Zusammen mit seiner Beauty Walentina hat Marco Woche für Woche um den Verbleib in der "Beauty & The Nerd"-Villa gekämpft. Der gemeinsame Weg endete kurz vor dem Nerd-Umstyling. Umso schöner ist die Botschaft von Thomas Rath, dass auch alle ausgeschiedenen Nerds ein Umstyling bekommen. "Ich freu mich richtig auf das Umstyling. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind", kann es Marco gar nicht erwarten.

Der nötige Selbstbewusstseins-Push

Cosplay-Nerd Marco im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben/Benjamin Kis

Thomas Rath ist sich sicher: Marco brauche "mehr Selbstbewusstsein, einfach auch ein bisschen mehr Männlichkeit". Dafür sieht der Designer bei dem Cosplay-Nerd einen "casual, schönen, modernen Look". Und der kann sich sehen lassen!

Ein hellblaues Jeanshemd, darunter ein weißes Basic-T-Shirt und eine hochgekrempelte Chino: Thomas Rath setzt auf helle Farben beim Anime-Fan. Außerdem weicht Marcos blonde Haarfarbe für ein modernes Dunkelbraun. Abgerundet wird der legere Look durch stylishe Sneakers und weiße Tennissocken.

Und Marco selbst? Der traut seinen Augen kaum, als er sein neues Ich im Spiegel erspäht. "So kann man jetzt auch mal in einen Club gehen", scherzt der 25-Jährige. Der Selbstbewusstseins-Push macht sich sofort bemerkbar. "Ich bin so schön", freut sich Marco.

Ich fühl mich richtig, richtig gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Marco

Alle Nerd-Umstylings aus Staffel 4

Du willst wissen, wie sich die anderen Nerds verändert haben? Hier findest du alle Nerd-Umstylings in der Vorher-nachher-Galerieübersicht.

Vom Ritter zum modernen Prinzen: So schön sieht Samuel nach dem Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus. © ProSieben / Benjamin Kis "Jetzt sind wir beide blond", freut sich Beverly über die Typveränderung ihres Nerds Florian. Mit einer neuen Haarfarbe und aufregenden Klamotten verwandelt Modedesigner Thomas Rath den Space-Nerd in eine Male-Beauty. © ProSieben / Benjamin Kis Elegant, schlicht, aber vor allem: wenig Pink. Wird sich Pink-Nerdin Alex mit ihrem neuen Look doch noch anfreunden können? © ProSieben / Benjamin Kis Harry-Potter-Shirt, Zauberstab und Infinity-Handschuh ade - und rein in ein neues Ich! So großartig sieht Dominik nach dem "Beauty & The Nerd"-Umstyling 2023 jetzt aus. © ProSieben / Benjamin Kis Weste, Dino-Shirt und alte Stiefel: So kennen wir Stefan noch von früher. Sein neuer City-Look lässt den Tier-Nerd stylish und modern wirken. © ProSieben / Benjamin Kis Davids Herz schlug schon immer für Godzilla. Sein neuer Look lässt die Herzen der Frauen sicher noch höher schlagen! © ProSieben / Benjamin Kis Vom schüchternen Anime-Liebhaber zum coolen Trendsetter: Marco ist nicht wiederzuerkennen! Da wäre sicherlich auch Marcos Beauty Walentina begeistert gewesen! © ProSieben / Benjamin Kis Mikes Traum war es, als Cosplayer Geld zu verdienen. Nach seinem großen Umstyling bei "Beauty & The Nerd" 2023 wird er wohl eher eine Karriere als Model anstreben! © ProSieben / Benjamin Kis

+++ Update, 13. Juli 2023 +++

Für Marco ist das "Beauty & The Nerd"-Experiment in Folge 3 zu Ende

Marco muss sich im Exit-Quiz in Folge 3 von "Beauty & The Nerd" 2023 knapp geschlagen geben. © ProSieben

Bitter vor allem für Marco: Kurz vor dem großen BATN-Umstyling ab Folge 4 endet seine Reise. Trotzdem nimmt er den Exit mit Fassung. "Ich bin kein Verlierer, sondern ein Gewinner. […] Es gehört viel Mut dazu, hier mitzumachen", erklärt der 25-jährige KFZ-Mechatroniker überzeugt.

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Hoffnungslos verliebt in Beauty Walentina?

Mit Beauty Walentina ist Cosplay-Fan Marco in einem Team. © ProSieben

Von Anfang an ist Cosplay-Nerd Marco hin und weg von seiner Beauty Walentina. Schon an Tag zwei in der Villa überreicht er ihr ein Liebesbekenntnis, das über alle Zeiten hinweg bestehen bleibt: eine Kristallrose, die Walentina mit eher wenig Begeisterung annimmt.

"Für mich symbolisiert die Rose die Schönheit, die du ausstrahlst", offenbart der Kostüm-Fan. Was Marco noch nicht ahnt: Seine Teamkollegin freut sich so gar nicht über seine Annäherungsversuche. "Das ist alles zu viel!", beschwert sie sich bei den anderen Beautys. Bestätigen sich Walentinas Befürchtungen und hat sich Marco wirklich in seine Beauty verliebt?

Nerd Marco im Interview

Cosplay-Fan Marco kämpft um den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023. © ProSieben / Benjamin Kis

Marco ist Teil der 4. Staffel "Beauty & The Nerd". Wie sich der Nerd seine ideale Teampartnerin vorstellt und was er von ihr mitnehmen möchte? Das verrät Marco im Interview.

Marco, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe mich bei "Beauty & The Nerd" beworben, da es eine super Lebenserfahrung ist. Ich habe die vorherigen Staffeln gesehen und war begeistert. Aus der letzten Staffel kenne ich Nerd Cao und er meinte, es lohne sich, sich zu bewerben. Ich habe mich anfangs zum Spaß beworben, doch je weiter ich im Auswahlverfahren kam, umso mehr wollte ich dabei sein!

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte eine neue Erfahrung und dass es meine Sicht bezüglich der typischen Beauty ändert.

Was macht dich zum Nerd?

Ich bin seit 2017 leidenschaftlicher Cosplayer und seit meiner Kindheit Anime-Fan. Ich gehe auf so ziemlich jede Convention, egal wie weit diese weg ist. In meiner Freizeit schaue ich nur Anime-Filme und lese Manga-Comics. Außerdem zocke ich mit meinen besten Freunden am PC. So gebe ich für mein Hobby mehr Geld aus als für normale Dinge wie Kleidung.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Die ideale Teampartnerin gibt es für mich nicht. Aber sie sollte ein Teamplayer sein und mit Niederlagen umgehen können. Sie sollte das Ziel vor Augen haben, einen guten Kampfgeist und immer mit positiver Energie das Ziel haben, den ersten Platz zu erreichen - egal wie schwer es sein wird.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich will von meiner Beauty lernen und erfahren, dass ich mit meinen Vorurteilen falsch liege und sie mir einiges über die Beauty-Welt zeigen kann. insbesondere will ich mehr über Make-up erfahren und hoffe, dass sie mir Tipps für meine Cosplay-Make-ups geben kann. Ich würde mich freuen, wenn ich meiner Beauty die Welt der Animes und Cosplays zeigen und sie dafür begeistern könnte. Es gibt unzählige Animes in vielen Genres, daher lässt sich bestimmt etwas finden.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.