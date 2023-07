Anzeige

Florian möchte nicht mehr unscheinbar aussehen. Sein Wunsch in Thomas Raths Ohr: Der Space-Nerd bekommt eine radikale Veränderung. Das Ergebnis siehst du hier.

+++ Update, 27. Juli 2023 +++

"Kurzschluss in meinem Hirn": Florian verschlägt es nach seinem Umstyling die Sprache

Space-Nerd Florian im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben / Benjamin Kis

In Folge 5 bekommt Space-Nerd Florian sein heißersehntes Umstyling. Sein Wunsch an Thomas Rath: spannender auszusehen. Das gelingt dem Schönmacher sogar so gut, dass es Florian beim Anblick seines neuen Ichs glatt die Sprache verschlägt. "Kurzschluss in meinem Hirn", erklärt der Wiener im Nachhinein. "Ich war einfach komplett sprachlos."

Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Florian

Thomas Rath hat sein Können einmal mehr unter Beweis gestellt: Florian präsentiert mit breiter Brust seinen neuen, stylishen Look. Was sofort ins Auge springt: der camelfarbene Trenchcoat. Darunter trägt der Weltraum-Fan einen cremefarbenen Hoodie, eine beige Chino und schwarze Schnürschuhe. Das i-Tüpfelchen sind die blonden Haarspitzen, mit denen der Space-Nerd stylemäßig jetzt so richtig abhebt!

Welche Typveränderungen vollziehen die anderen Nerds mithilfe von Thomas Rath? Den direkten Vorher-nachher-Vergleich siehst du gleich hier.

Nerd Florian im Interview

Gemeinsam mit seiner Beauty muss Florian bei "Beauty & The Nerd" 2023 eine Reihe von Herausforderungen meistern. Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei Teamwork. Wie sich Florian seine ideale Spielpartnerin vorstellt und was er von ihr mitnehmen möchte, verrät der Space-Nerd im Interview.

Florian, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich bin durch "Anni the Duck" auf die letzte Staffel aufmerksam geworden, hab sie von Anfang bis Ende gesehen und dachte mir, dass das alles einfach nach sehr viel Spaß aussieht. Ich konnte mich mit den Nerds der Staffel super identifizieren und habe mich dann einfach mal beworben.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte mir, dass ich Spaß habe, neue Leute kennenlerne, die ich im normalen Leben niemals kennenlernen würde, weil ich einfach keine Berührungspunkte mit diesen Personen habe. Und dass ich Leuten was aus meiner Welt mitgeben kann, vielleicht auch bei dem ein oder anderen Zuseher das Interesse an Weltraum-Themen wecke. Ich will neue Welten entdecken, in diese eintauchen und was für mich mitnehmen.

Was macht dich zum Nerd?

Ich bin ein Nerd, weil ich eine Passion habe, für die ich lebe und der ich, wenn nötig, Tag und Nacht nachgehe, in die ich viel Zeit, Schweiß, Kraft, Liebe und auch Geld investiere. Ich habe für mich ein Themengebiet gefunden, das mich erfüllt und in dem ich die Person sein kann, die ich bin.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Meine ideale Teampartnerin sollte aufgeschlossen und genauso wie ich bereit dazu sein, sich auf Neues einzulassen. Sie sollte ehrgeizig sein, sich auf mich als Person und mein spezielles Themengebiet einlassen können. Im Idealfall interessiert sie sich dann auch wirklich noch dafür und kann was für sich mitnehmen.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich möchte von meiner Teampartnerin mehr über sie als Person und auch mehr aus ihrer Welt lernen und die Faszination, die sie bewegt, ergründen. Im Idealfall würde ich ihr auch genau dasselbe mit auf ihren Weg geben. Ich möchte ihr zeigen, warum ich mich für die Sachen interessiere, für die ich brenne, und hoffe, dass das auf einen Funken Eigeninteresse stößt.

