Anzeige

Alex wünscht sich von ihrem Umstyling einen erwachseneren Look. Doch als die Pink-Nerdin ihr neues Ich erblickt, kann sie sich nicht so recht damit anfreunden …

Alex schreitet zum Umstyling

In der 4. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 wird auch Pink-Nerdin Alex umgestylt. "Ich würde so gerne gucken, was man noch aus mir machen kann", erklärt die Essenerin im Vorfeld. Außerdem wolle sie nicht immer nur als "die kleine Süße" abgestempelt werden. Ein Fall für Thomas Rath: Der Modedesigner weiß, wie er das Beste aus der Nerdin herauskitzelt.

Ich bin einfach so bereit, mich in die Hände von professionellen Menschen zu begeben. Alex

Anzeige

Anzeige

Schluss mit dem "ewigen Mädchen"

Im Gespräch mit Thomas Rath offenbart Alex, erwachsener aussehen zu wollen. Wegen ihres kindlichen Lolita-Looks werde sie oftmals unterschätzt. Für den Modedesigner ist klar: "Alex hat zwei Seelen in ihrem Körper: Sie hat dieses Mädchenhafte, aber sie möchte auch eine Frau sein." Dabei sei die Kleidung entscheidend, "auch für das, was sie sein möchte".

Bekommt die Pink-Nerdin mit der Style- und Farbkorrektur den erhofften Selbstsicherheitsschub?

Umstyling-Schock bei Alex

Pink-Nerdin Alex im Vorher-nachher-Vergleich © ProSieben

"Oh mein Gott!", entfährt es Male-Beauty Chris, als er seine umgestylte Teampartnerin erblickt. "Ich bin maximal verblüfft", gibt der Male-Beauty zu. Auch Alex ist völlig überwältigt von ihrem neuen Aussehen: "Ich sehe wie ein normaler Mensch aus!" Dennoch ist sie nicht zufrieden mit dem Umstyling-Ergebnis ...

Anzeige

"Pink mag ich immer noch lieber"

Der Grund ist einleuchtend: die Farbe. Die Pink-Liebhaberin fühlt sich in ihrem All-Black-Outfit unwohl. "Mit Schwarz kann ich mich einfach nicht identifizieren", erklärt die Nerdin und offenbart: "Ich hab mir vorher besser gefallen!" Ihr Outfit sei "zwar schön, aber nicht Alex". Trotzdem habe ihr das Umstyling gezeigt, dass sie auch in anderen Farben gut aussehen könne.

Pink bleibt meine Lieblingsfarbe. Das ändert sich nicht von heute auf morgen.

"Beauty & The Nerd" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Du willst wissen, wie es für die Kandidat:innen weitergeht? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt die nächste Folge vor TV-Ausstrahlung streamen.