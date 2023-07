Anzeige

Sie eckt überall an: Reality-Queen Walentina schießt, wann immer es geht, gegen ihre Mitstreiter:innen. In Folge 3 nimmt sie sogar ihren eigenen Teampartner ins Visier. Was die Beauty so auf die Palme bringt, liest du hier.

"Sei still!" - Beef bei der Team-Challenge

Bei der zweiten Team-Challenge "Roter Teppich" müssen die Beautys in einem glamourösen Hindernis-Parcours bestehen. Die einzige Aufgabe der Nerds: Promibilder erraten.

Während sich also die selbst ernannte Reality-Queen durch Schleim und Hühnerfedern windet, versucht sich ihr Teamkollege Marco als mentale Stütze. Doch jedes "Du machst das super!" und "Weiter so!" schrillt der Drama-Queen in den Ohren. "Sei still, du lenkst mich ab", blafft sie ihren Nerd an.

Als Marco dann auch noch Probleme dabei hat, Supermodel Heidi Klum auf Anhieb zu erkennen, platzt Walentina der Kragen. "Wie peinlich ist das? Du redest den ganzen Tag von 'Germany's Next Topmodel'", tadelt die Diva ihren Teampartner.

"Ich gebe immer mein Bestes!": Marco platzt der Kragen

Obwohl sich der Cosplay-Nerd bereits selbst über seine Leistung bei der Team-Challenge ärgert, setzt Walentina noch einen nach. Sie stellt Marco auch vor den anderen Teilnehmer:innen bloß: "Das ist einfach nur wieder dumm!"

Obwohl bereits die ersten Tränen fließen, lässt der sich dennoch nicht von seiner Beauty unterkriegen. "In einem Team hängt es am Ende immer noch an beiden Teilen", stellt er klar.

Damit stößt er bei Walentina jedoch auf taube Ohren. Die Diva hat "keinen Bock" mit ihrem Nerd über mehr Team-Harmonie zu sprechen. Der Haussegen hängt schief und Setty interveniert: "Du verletzt grade echt seine Gefühle!"

"Du suchst immer Beef mit allen!"

Nach Settys Ermahnung erbarmt sich Walentina zu einem Gespräch mit ihrem Teamkollegen. Dass dabei alle anderen Bewohner:innen zuhören können, scheint ihr herzlich egal zu sein. Anschließend folgen nichts als weitere Vorwürfe gegen Marco. Diesmal sind ihr seine angeblich respektlosen und anzüglichen Sprüche zu viel. "Es ekelt mich an", betont Walentina.

Marco hat inzwischen die Faxen dicke. Er spricht die Diva auf seine Bloßstellung gegenüber den restlichen Bewohner:innen an.

Du suchst immer Beef mit allen. Das ist auch der Grund, warum wir immer in die Exit-Challenge gevotet werden. Marco

Doch Walentina gibt sich uneinsichtig. "Das ist hinterfo**ig. Du gibst mir sonst immer bei allem recht", beschwert sie sich.

"Mit so einer Frau kann ich nicht diskutieren!"

Marco findet sich mit dem Rücken an der Wand wieder und versucht sich zu verteidigen: "Ich versuche immer, mit allen Harmonie aufzubauen, damit wir als Team funktionieren können."

Walentina rastet aus: "Du hast mich angelogen! Und ich werde dir kein einziges Wort mehr glauben." Ein extremer Vorwurf von der Diva. Marco ist sprachlos und verlässt den Tisch. "Mit so einer Frau kann ich nicht diskutieren!"

Beauty-Mann Chris versucht Walentina zur Vernunft zu bringen und hat Erfolg. Walentina pirscht sich an Marco an und versucht es mit einer Art von Entschuldigung: "Du musst es nicht immer jedem recht machen", lautet der überraschende Rat der Beauty.

"Das ist schon eine Hass-Liebe zwischen uns"

"Du brauchst vor mir keine Angst zu haben", versichert Walentina ihrem Nerd und gibt sich überraschend einsichtig. "Ich glaube, ich muss einfach etwas gefühlvoller gegenüber Marco sein."

Der entschuldigt sich ebenfalls und will seiner Beauty trotz des Streits "weiterhin den Rücken stärken". Als wiedergefundenes "Dreamteam" können sie sich nun wieder ihren Vorbereitungen widmen und es stellt sich raus: Sie wissen fast alles über einander. "Das ist schon so eine Hass-Liebe zwischen uns", folgert Walentina und Marco stimmt zu.

Wird sich das Üben auszahlen und müssen Walentina und Marco wirklich erneut in die Exit-Challenge?

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.