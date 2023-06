Anzeige

Der stille Filmmonster-Fan David und seine Beauty-Teampartnerin Selina verlassen die "Beauty & The Nerd"-Villa bereits wieder kurz nach ihrem Einzug. Wie sich der Nerd geschlagen hat und wie es zum überraschenden Auszug kam, erfährst du hier.

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Exit nach Folge 1: David verlässt als erster Nerd die Villa

Godzilla-Nerd David hatte einen schwierigen Start bei "Beauty & The Nerd" 2023. Als letzter Nerd betritt er die Villa auf Zypern und wird automatisch mit der selbsternannten Barbie-Beauty Selina in ein Team gesteckt.

Startschwierigkeiten und fehlender Team-Spirit

Der schüchterne Nerd tut sich schwer damit, Kontakt zu seiner Beauty herzustellen und die Chemie zwischen den beiden erscheint eher gruselig als monsterstark. Das bleibt von der 21-Jährigen nicht lange unbemerkt: "Ich habe das Gefühl, dass er sich in meiner Nähe gar nicht wohl fühlt."

Bei der Team-Challenge "Abgeschmiert" schneiden sie schließlich als zweitschlechtestes Team ab und qualifizieren sich damit automatisch für das Exit-Quiz.

Freiwilliger Exit und tränenreicher Abschied

Bevor sich das ungleiche Duo ihren Spiel-Gegner:innen Dominik und Natscha stellen, sucht Beauty Selina das Gespräch mit David. "Findest du, wir sind ein gutes Team?", fragt sie den wortkargen Nerd.

Dieser stimmt schließlich einem freiwilligen Exit zu und gemeinsam verkünden sie ihre Entscheidung den anderen Bewohner:innen. Nach einem tränenreichen Abschied verlassen David und Selina die Villa und scheiden somit als erstes Team bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus.

Nerd David im Interview

In Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" kämpft David um den Sieg. Im Interview verrät der 22-jährige Grazer, was ihn als Nerd auszeichnet und welche Vorstellung er von seiner Teampartnerin hat.

David, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Da meine Mutter ein Fan der Show ist und meinte, ich würde super da hineinpassen, dachte ich mir: Ich probier's einmal!

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich hoffe, tolle Leute kennenzulernen und viel Spaß zu haben.

Was macht dich zum Nerd?

Ich würde sagen, dass meine Vorliebe für Filme, Anime und Spiele sowie mein recht großes Wissen über die Themen mich zum Nerd machen. Dazu kommt, dass ich sehr gerne im Alltag über diese Themen spreche.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

In meiner Vorstellung ist sie eine übertriebene Tussi. Ich hoffe, es kommt anders.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Wenn man Kommunikationsprobleme hat, sollte man darüber reden und nicht dem Partner ausweichen.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.