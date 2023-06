Anzeige

Dominik bezeichnet sich selbst als Comic- und Fantasy-Nerd. Was der 27-jährige Logistikmitarbeiter von seiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" 2023 erwartet, liest du hier.

Nerd Dominik im Interview

Dominik stellt sich bei "Beauty & The Nerd" 2023 der Herausforderung, in die Welt einer Beauty einzutauchen. Wächst der Nerd mit seiner Beauty zu einem Dreamteam zusammen? Im Interview verrät Dominik unter anderem, wie er sich seine ideale Spielpartnerin vorstellt.

Dominik, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Dominik: Ich habe die letzten beiden Staffeln von "Beauty & The Nerd" gesehen und war begeistert. Ich habe überlegt, mich zu bewerben, war mir aber zunächst unsicher.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Dominik: Ich erwarte eine aufregende, spaßige Zeit. Neue Bekanntschaften zu schließen und mich hoffentlich zum Positiven zu verändern. Am meisten freue ich mich auf das Umstyling.

Was macht dich zum Nerd?

Dominik: Was mich zum Nerd macht: definitiv meine Vorliebe für Filme, Serien, Comic-Helden - vor allem Marvel - Fantasy, Videospiele und Funko Pops. Einmal im Monat gehe ich auch ins Kino, manchmal auch zwei- oder dreimal, je nachdem, was für ein Film läuft.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Dominik: Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken über meine Teampartnerin gemacht. Ich lasse mich gerne überraschen. Gleich vorab: Ich habe gegenüber Beautys keine Vorurteile.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Dominik: Ich hoffe, dass meine Teampartnerin mir helfen kann, mich zu entwickeln. Dass ich mit ihrer Hilfe aus mir herauskomme, offener werde und nicht mehr so zurückhaltend bin. Was ich ihr so mitgeben kann, bin ich mir nicht sicher. Ich schätze mal, sehr viel aus der Welt der Nerds.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.