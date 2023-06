Anzeige

Cosplay-Nerd Marco ist hin und weg von seiner Beauty Walentina. Die ist allerdings alles andere als begeistert von seinen Annäherungsversuchen. Bleibt er hoffnungslos verliebt?

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Hoffnungslos verliebt in Beauty Walentina?

Von Anfang an ist Cosplay-Nerd Marco hin und weg von seiner Beauty Walentina. Schon an Tag zwei in der Villa überreicht er ihr ein Liebesbekenntnis, das über alle Zeiten hinweg bestehen bleibt: eine Kristallrose, die Walentina mit eher wenig Begeisterung annimmt.

"Für mich symbolisiert die Rose die Schönheit, die du ausstrahlst", offenbart der Kostüm-Fan. Was Marco noch nicht ahnt: Seine Teamkollegin freut sich so gar nicht über seine Annäherungsversuche. "Das ist alles zu viel!", beschwert sie sich bei den anderen Beautys. Bestätigen sich Walentinas Befürchtungen und hat sich Marco wirklich in seine Beauty verliebt?

Nerd Marco im Interview

Marco ist Teil der 4. Staffel "Beauty & The Nerd". Wie sich der Nerd seine ideale Teampartnerin vorstellt und was er von ihr mitnehmen möchte? Das verrät Marco im Interview.

Marco, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe mich bei "Beauty & The Nerd" beworben, da es eine super Lebenserfahrung ist. Ich habe die vorherigen Staffeln gesehen und war begeistert. Aus der letzten Staffel kenne ich Nerd Cao und er meinte, es lohne sich, sich zu bewerben. Ich habe mich anfangs zum Spaß beworben, doch je weiter ich im Auswahlverfahren kam, umso mehr wollte ich dabei sein!

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte eine neue Erfahrung und dass es meine Sicht bezüglich der typischen Beauty ändert.

Was macht dich zum Nerd?

Ich bin seit 2017 leidenschaftlicher Cosplayer und seit meiner Kindheit Anime-Fan. Ich gehe auf so ziemlich jede Convention, egal wie weit diese weg ist. In meiner Freizeit schaue ich nur Anime-Filme und lese Manga-Comics. Außerdem zocke ich mit meinen besten Freunden am PC. So gebe ich für mein Hobby mehr Geld aus als für normale Dinge wie Kleidung.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Die ideale Teampartnerin gibt es für mich nicht. Aber sie sollte ein Teamplayer sein und mit Niederlagen umgehen können. Sie sollte das Ziel vor Augen haben, einen guten Kampfgeist und immer mit positiver Energie das Ziel haben, den ersten Platz zu erreichen - egal wie schwer es sein wird.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich will von meiner Beauty lernen und erfahren, dass ich mit meinen Vorurteilen falsch liege und sie mir einiges über die Beauty-Welt zeigen kann. insbesondere will ich mehr über Make-up erfahren und hoffe, dass sie mir Tipps für meine Cosplay-Make-ups geben kann. Ich würde mich freuen, wenn ich meiner Beauty die Welt der Animes und Cosplays zeigen und sie dafür begeistern könnte. Es gibt unzählige Animes in vielen Genres, daher lässt sich bestimmt etwas finden.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.