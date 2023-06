Anzeige

Mike beschäftigt sich den Großteil seiner Freizeit mit Animes und Cosplay. Seine Outfits näht der 20-Jährige selbst und ist damit nicht selten bis zu vier Wochen lang beschäftigt. Was ihn darüber hinaus zum Nerd macht, liest du hier.

Nerd Mike im Interview

Mike taucht in der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" in die Welt der Beautys ein. Im Interview spricht der Nerd über seine Teilnahme und darüber, wie er sich seine ideale Spielpartnerin vorstellt.

Mike, was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich will einen großen Schritt in Richtung meines Traums machen, durchs Cosplayen mein Geld zu verdienen. Außerdem wollte ich Erfahrungen sammeln und könnte mir vorstellen, zukünftig noch weitere TV-Formate zu machen.

Was macht dich zum Nerd?

Ich cosplaye und schaue viel Animes. Ich verwende sehr viel meiner Freizeit fürs Cosplay, da ich die Kostüme zum Großteil selber herstelle.

Wie hast du dir vor den Dreharbeiten deine ideale Teampartnerin vorgestellt?

Ich hoffte, es wird jemand, mit dem man immer reden kann und der ehrgeizig ist.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich habe keine klaren Dinge vor Augen, die ich lernen oder mitgeben möchte. Ich denke, man kann immer voneinander lernen!

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.