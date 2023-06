Anzeige

Samuel ist großer Mittelalter-Fan und lebt diese Leidenschaft in jeder freien Minute aus. Er schmiedet sogar Mittelalter-Rüstungen selbst. Was sich der 25-Jährige von seiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" 2023 erhofft, liest du hier.

Nerd Samuel im Interview

Seine Leidenschaft für Mittelalter und Fantasy ist nicht zu übersehen. Bei "Beauty & The Nerd" 2023 möchte der Schreiner aus Grafenau seinen Horizont erweitern. Wie sich Samuel seine Spielpartnerin vorstellt und was er von ihr mitnehmen möchte, verrät der Nerd im Interview.

Samuel, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Samuel: Ich habe die letzten beiden Staffeln gesehen und dachte mir: Ich bin ja auch ein Nerd, warum nicht mal anfragen? Insgesamt mal eine Erfahrung im Fernsehen zu machen, ist sehr spannend. Und vielleicht kann ich ja was davon mitnehmen.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Samuel: Nette Leute kennenlernen, vielleicht Freunde finden und einfach mal aus dem Alltag ausbrechen. Und im besten Fall: gewinnen!

Was macht dich zum Nerd?

Samuel: Ich interessiere mich für sehr viele verschiedene Fantasy-, Mittelalter- und Science-Fiction-Welten. Ich habe extrem viele Merchandising-Artikel bei mir rumstehen und habe gefühlt viel mehr Hobbys als ich Zeit habe.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Samuel: Jemand, mit dem man offen reden kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass es irgendwie zu viel wird. Jemand, der einen bis zu einem gewissen Grad versteht und auch keine Angst hat, sich mal mit der Welt des anderen zu befassen und sich auf die Persönlichkeit des anderen einlässt.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Samuel: Ich möchte lernen, vielleicht ein bisschen mehr aufs Aussehen und meine Kleidung zu achten. Außerdem möchte ich selbstbewusster werden. Ich möchte mitgeben, dass auch wenn manches nicht so klappt, wie man es sich wünscht, womöglich doch was Gutes dabei rauskommt.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.