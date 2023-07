Anzeige

Stefan ist ein echter Outdoor- und Abenteuerfan. Mit Beauty Jules an seiner Seite lernte er die exotische Welt der Beautys kennen. In Folge 2 kann er sein neu entdecktes Territorium jedoch nicht verteidigen und muss sich in der Exit-Challenge geschlagen geben.

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

"Die Bauernopfer zu sein, wäre hart"

Sie sind Teil eines Masterplans: Obwohl Tier-Nerd Stefan und Beauty Jules bei den anderen Bewohner:innen äußerst beliebt sind, werden sie in Folge 2 ins Exit-Quiz gewählt.

Der Clou dahinter: Sie sollen gegen Walentina und Marco gewinnen und deren Auszug aus der Nerd-Villa erzwingen. "Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis", findet Stefan und bemerkt dennoch: "Im Notfall die Bauernopfer zu sein, wäre dennoch ziemlich hart."

Falsche Antworten und tränenreicher Abschied

Doch die Rechnung geht nicht auf. Während Jules souverän zwei der drei Fragen aus dem Nerd-Kosmos beantworten kann, hat Tier-Enthusiast Stefan größere Probleme. Er schafft es nicht, genügend Beauty-Fragen zu beantworten, und muss hinter seinem Konkurrenten Marco zurückstecken.

Mit einem Endstand von 4:3 müssen sich Jules und Stefan geschlagen geben. Die anderen Beautys und Nerds bleiben geschockt zurück und der Abschied ertrinkt in Tränen. "Ich glaube, für die anderen wird es härter als für mich. In der Villa könnte es ganz schön brodeln jetzt", prophezeit Stefan.

Macht Trash-Queen Walentina die Befürchtung von Tier-Nerd Stefan wahr?

+++

Nerd Stefan im Interview

Stefan ist Teil von "Beauty & The Nerd" 2023. Im Interview verrät der Nerd, wie er sich seine ideale Teampartnerin vorstellt und was er von seiner Teilnahme mitnehmen möchte.

Stefan, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe schon immer Lust, mich zu präsentieren, ob in der Schule in der Theatergruppe oder später auf Youtube. Da ich in naher Zukunft eine Karriere als Video-Creator von Abenteuer-Videos und Tierreportagen anstrebe, sah ich in der Teilnahme an einer Realityshow eine Art Kickstart für diese Pläne. Durch meinen Kontakt zu Kandidaten aus dem Vorjahr konnte ich mir ein Bild von "Beauty & The Nerd" machen. Ich sah darin eine Art Herausforderung, um meine Komfortzone zu verlassen und eine ganz neue Erfahrung zu machen.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich hoffe einfach, Menschen eine schöne Zeit bereiten zu können. Das gilt für meine Mitmenschen in der Villa wie auch für die Leute vor den Bildschirmen. Ich sorge gerne dafür, dass andere ihren Alltag und die Probleme vergessen können und einfach lachen. Wenn sie dabei über mich lachen, ist mir das egal. Gespannt bin ich auf die Spiele und welche Erfahrungen und Herausforderungen mich erwarten und ob ich diese mit meiner Einstellung bewältigen kann. Ein großes Ziel ist es, ein Umstyling zu ergattern. Ich erhoffe mir, durch die Gesellschaft der Beautys noch stilsicherer zu werden.

Was macht dich zum Nerd?

Mein großes Wissen über Tiere und die Natur lässt mich selbst unter Nerds herausstechen. Dabei mache ich keinen Unterschied zwischen lebenden und ausgestorbenen Tieren. Den Beruf des Zootierpflegers habe ich auch mit der leisen Hoffnung ergriffen, eventuell irgendwann mit ausgestorbenen Tieren arbeiten zu können. Die Begeisterung für Tiere und Natur zu wecken ist mir ein sehr großes Anliegen.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Ehrlich gesagt habe ich nicht darüber nachgedacht, was ideal wäre, sondern, was gar nicht ginge. Ich will auf keinen Fall bei einer Dramaqueen oder einem Opfer der Schönheits-Trends von Social Media landen. Idealerweise sollte meine Beauty eine unabhängige und starke Persönlichkeit sein.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Von meiner Teampartnerin hoffe ich, ein wenig mehr Stil zu lernen. Auch der Umgang mit Make-up und Mode interessiert mich, nur würde ich im normalen Alltag nie einen Grund finden, mich damit zu beschäftigen. Außerdem würde mich interessieren, etwas mehr aus der Sicht einer Beauty über Social Media zu erfahren und wie man sich selbst als Marke aufbaut. Selbst bringe ich viele Geschichten aus der Tierwelt mit und hoffe, nicht nur bei meiner Beauty ein Gefühl für Nachhaltigkeit und die Liebe zur Natur zu unterstützen.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.