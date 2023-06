Anzeige

Die zielstrebige Brenda ist Teil von "Beauty & The Nerd" 2023. Von ihrem Nerd erwartet die Beauty deshalb vollen Einsatz. Welche Vorstellung sie von ihrem Teampartner hat und was sie sich von der Zusammenarbeit mit ihm erhofft, liest du hier.

Beauty Brenda im Interview

In Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" kämpft Brenda um den Sieg. Sie verrät im Interview, was sie zur Beauty macht, was für sie die größte Herausforderung in der Sendung darstellt und wie gut sie sich schon im Nerd-Kosmos auskennt.

Brenda, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich möchte einfach die Welt der Nerds und die Menschen dahinter kennenlernen und verstehen, wie ein Nerd zu einem Nerd wird.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Ich erhoffe mir ein großes Abenteuer, lustige Menschen und natürlich gutes Wetter. Aber hauptsächlich erhoffe ich mir Spaß und in der Villa mit den anderen Erfahrungen zu sammeln.

Was macht dich zur Beauty?

Mich macht zur Beauty, dass ich immer gut gestylt bin, dass ich regelmäßig zum Friseur gehe, mir die Nägel machen lasse, auf mein Aussehen achte. Selbst wenn ich mal im Gammel-Look rausgehen sollte, bin ich top gestylt.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Ich bin ziemlich jung und hoffe, mein Teampartner ist ungefähr in meinem Alter. Er sollte nicht ungepflegt und ein bisschen sportlich sein, damit ich mit ihm zusammen auch Sport machen kann.

Was möchtest du von deinem Teampartner mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Ich glaube, er kann mir tatsächlich nicht so viel beibringen wie ich ihm. Ich kann sicher mehr aus seiner Welt lernen und darüber, was ihn interessiert. Aber ich glaube, selbst wenn er mir etwas beibringt, wird es mich in meinem Leben nicht entscheidend weiterbringen. Ich möchte meinem Nerd mitgeben, wie er sich gut kleidet und wie es auf andere Menschen wirkt, wenn man sich pflegt, ein bisschen Sport macht und man auf seine Ernährung achtet. Einfach einen gesunden und durchschnittlichen Lifestyle.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.