"Beauty & The Nerd" 2023 - Beauty Jules: "Mir ist wichtig, dass man hinter die Fassade guckt"

Jules stellt sich bei "Beauty & The Nerd" 2023 der Herausforderung, in die Welt eines Nerds einzutauchen. Wächst die Beauty mit ihrem Nerd zu einem Dreamteam zusammen? Im Interview verrät Jules unter anderem, wie sie sich ihren idealen Spielpartner vorstellt.

Beauty Jules im Interview

Jules beschäftigt sich neben ihrem BWL-Studium am liebsten mit den Themen Beauty und Fashion. Warum sie genau die Richtige für "Beauty & The Nerd" ist, liest du hier.

Jules, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Die Idee, mich bei "Beauty & The Nerd" anzumelden, hatte ich schon letztes Jahr. Ich fand das Format einfach cool und innovativ. Außerdem kenne ich Meike aus der letzten Staffel sehr gut. Meike hat mir nur Gutes von "Beauty & The Nerd" berichtet und deshalb dachte ich mir, ich probiere es auch einfach mal.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Ich hoffe, dass ich eine supergute Zeit dort habe, coole Leute kennenlerne, ein bisschen über meinen Horizont hinauswachsen und einfach mal was ganz Neues kennenlernen kann. Ich bin schon sehr gespannt.

Was macht dich zur Beauty?

Ich bin eine Beauty, weil ich Fashion liebe. Und ich liebe Make-up, ich kann mich stundenlang damit beschäftigen. Trotzdem würde ich nicht von mir sagen, dass ich die "typische" Beauty bin, die nur Make-up im Kopf hat.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Meinen perfekten Nerd stelle ich mir als sehr lieben, netten Menschen vor, mit dem man gut zurechtkommt. Keine Dramaqueen und keiner, der immer eine Extrawurst braucht, sondern jemand umgänglichen, der engagiert ist und Lust hat, das Ganze mit mir zu rocken. Wie er aussieht, mit was er sich gerne beschäftigt, was er für Interessen hat, das ist mir komplett egal. Wenn mein Nerd cool ist, dann finde ich das super.

Was möchtest du von deinem Nerd mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Ich glaube, von einem Nerd kann ich sehr viel lernen, weil wir so komplett unterschiedliche Lebenswelten haben. Sie haben andere Hobbys, andere Interessen, einfach ein ganz anderes Leben als wir Beautys. Mir ist wichtig, dass man hinter die Fassade guckt und andere nicht sofort in eine Schublade steckt und denkt: "Ach, der ist ganz anders als ich, wir würden uns eh nicht verstehen", frei nach dem Motto: "Don't judge a book by its cover." Was ich dem Nerd umgekehrt mitgeben kann? Auf jeden Fall Selbstbewusstsein und Stilsicherheit. Aber im Vorfeld ist das schwer zu sagen: Vielleicht bin ich mit einem Nerd im Team, dem es überhaupt nicht an Selbstsicherheit mangelt oder der noch selbstsicherer als ich ist. Und natürlich kann ich bei den Themen Beauty und Fashion helfen.

