Setty wagt bei "Beauty & The Nerd" 2022 das Abenteuer und taucht in die Welt ihres Teampartners ein. Was macht sie zur Beauty - und welche Wünsche hat sie an ihren Nerd? Das hat uns die Kandidatin im Interview verraten.

Beauty Setty im Interview

Setty lebt ihre Körperlichkeit als Burlesque-Künstlerin in der Bar von Olivia Jones aus. Die Kostüme dafür designt die 23-Jährige selbst. Mehr zur Beauty erfährst du hier.

Setty, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe die allererste Staffel, die 2011 im Fernsehen lief, auf ProSieben gesehen und fand "Beauty & The Nerd" damals schon richtig cool. Dann habe ich mitbekommen, dass wieder gedreht wird, und mir gedacht: "Das möchte ich machen." Deshalb habe ich mich beworben.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Ich glaube, mich erwartet ganz viel Spaß, eine schöne Zeit, was Aufregendes und neue Leute kennenzulernen.

Was macht dich zur Beauty?

Ich glaube, mich macht zur Beauty, dass ich von innen und von außen schön bin. Der innere Teil einer Beauty darf nicht unterschätzt werden. Denn ich finde es wichtig, auch ein guter, herzlicher Mensch zu sein und nicht nur oberflächlich in irgendwelche Schönheitsideale zu passen. Das, glaube ich, macht mich zu einer besonderen Beauty.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Das ist eine schwierige Frage. Man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Zum Beispiel könnte ich einen Nerd bekommen, der keine Ahnung von Frauen hat und wie man mit Frauen redet. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn einschüchtere, denn ich bin oft ein sehr direkter Mensch. Und ich will natürlich nicht, dass mein Nerd Angst vor mir hat. Ich habe gar keine wirkliche Vorstellung, weil es so unterschiedlich sein kann.

Was möchtest du von deinem Teampartner mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Ich würde meinem Teampartner wünschen, dass er offen ist und dass er einfach auch Lust auf eine tolle Zeit hat.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.