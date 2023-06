Anzeige

Alex liebt die Farbe Pink: Von der Wohnung über die Kleidung bis zu ihren Haaren stellt sie ihre Lieblingsfarbe zur Schau. Was sie außerdem als Nerdin auszeichnet, liest du hier.

Nerdin Alex im Interview

Zusammen mit ihrem Beauty kämpft Alex in Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" als einzige Nerdin um den Sieg. Im Interview verrät die 21-jährige Ergotherapeutin, was sie zur Nerdin macht, wie sie sich ihren idealen Teampartner vorstellt und was sie von ihm mitnehmen möchte.

Alex, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich bin absolut kein Mensch, der Reality-TV schaut, aber "Beauty & The Nerd" fand ich immer so toll, weil es um interessante Menschen geht. Es wird einfach nach außergewöhnlichen Menschen gesucht, die nicht der Norm entsprechen, ohne sich über diese lustig zu machen. So was ist selten.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte eine supertolle und spaßige Zeit mit total netten Menschen. Eine aufregende und spannende Erfahrung, von der ich meinen Enkeln noch erzählen werde.

Was macht dich zur Nerdin?

Mich machen mein Aussehen und meine Liebe zu Pink zur Nerdin. Aber natürlich auch meine Hobbys: Zeichnen, Kurzgeschichten und Gedichte schreiben sowie Theater spielen. Zudem habe ich eine große Liebe für Science-Fiction und Cartoons.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Ich habe mir meinen idealen Teampartner als aufgeschlossenen, lustigen und kooperativen Menschen vorgestellt, der meine Interessen vielleicht auch zum Teil teilt.

Was möchtest du von deinem Teampartner mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Ich möchte von meinem Teampartner mitnehmen, ruhiger zu bleiben und nicht immer direkt alles zu negativ oder ernst zu sehen, die Situation erst mal auf mich wirken zu lassen. Breathe in, breathe out! Ich weiß nicht, ob ich Qualitäten habe, die ich meinem Teampartner mitgeben könnte, aber ich hoffe es doch sehr.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.