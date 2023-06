Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" steht kurz bevor. Eine der acht Beautys der 4. Staffel ist Selina. Im Interview gibt sie preis, warum sie an der Show teilnimmt und was sie sich von ihrem Nerd erhofft.

Anzeige

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Selina verlässt als erste Beauty die Villa

Barbie-Beauty Selina hatte einen schwierigen Start bei "Beauty & The Nerd" 2023. Nachdem sie sowohl einen Korb von Tier-Nerd Stefan als auch von Space-Nerd Florian kassierte, wird sie automatisch mit Godzilla-Nerd David in ein Team gesteckt.

Startschwierigkeiten und fehlender Team-Spirit

Der schüchterne Nerd tut sich schwer damit, Kontakt zu Selina herzustellen. Das bleibt von der 21-Jährigen nicht lange unbemerkt: "Ich habe das Gefühl, dass er sich in meiner Nähe gar nicht wohl fühlt."

Bei der ersten Spiel-Challenge wird die fehlende Team-Chemie schnell zum Verhängnis. Die beiden schmieren als zweitschlechtestes Team nach Dominik und Natascha ab und qualifizieren sich somit für das Exit-Game am Ende der Sendung.

Anzeige

Freiwilliger Exit und tränenreicher Abschied

Bevor sich das ungleiche Duo ihren Spiel-Gegner:innen stellen, sucht Beauty Selina das Gespräch mit David. "Findest du, wir sind ein gutes Team?", fragt sie den wortkargen Nerd. Dieser stimmt einem freiwilligen Exit schließlich zu. Gemeinsam verkünden sie ihre Entscheidung ihren überraschten Mitstreiter:innen und verlassen nach einem tränenreichen Abschied die Villa.

Damit scheiden Selina und David als erstes Team bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus.

Anzeige

Anzeige

+++

Beauty Selina im Interview

Mit welchem Nerd sie bei "Beauty & The Nerd" 2023 ein Team bilden wird, weiß Beauty Selina noch nicht. Ihre persönlichen Vorstellungen von ihrem Teampartner verrät sie im Interview. Sie spricht außerdem darüber, was sie als Beauty ausmacht und was sie potenziell von ihrem Nerd lernen kann.

Selina, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe schon immer gesagt, ich hätte Bock auf TV-Erfahrung und darauf, mal bei einer Show wie "Beauty & The Nerd" mitzumachen. Es sieht immer nach mega viel Spaß und neuen Herausforderungen aus. Als eine Freundin mir erzählt hat, dass wieder Leute gesucht werden, dachte ich mir: "Ja, warum nicht?"

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Ich gehe ohne große Erwartungen rein. Vielmehr habe ich einfach Bock, die Leute kennenzulernen und zu erfahren, wer dieses Jahr alles so dabei ist. Ich erwarte einen nicen Urlaub und viel Spaß.

Was macht dich zur Beauty?

Man muss mich eigentlich nur angucken. Das reicht schon. Ich beschäftige mich einfach viel zu viel mit meinem Aussehen: Sonnenstudio, Nägel machen und so weiter.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Ich hoffe, dass ich einen von den schlauen Nerds erwische, denn es gibt ganz sicher auch verpeiltere Nerds. Ich hoffe, dass ich mit ihm gut kommunizieren kann. Dass wir auf einer Wellenlänge sind, wäre mir wichtig, denn ich unterhalte mich mega gerne auch tiefgründig. Es wäre echt cool, wenn die Chemie passt.

Was möchtest du von deinem Teampartner mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Ich gehe schon mit der Überzeugung rein, dass ich dem Nerd viel mitgeben werde, gerade was Selbstbewusstsein betrifft. Ich glaube, er könnte mir mal wieder zeigen, dass es nicht immer wichtig ist, was die Optik von jemandem sagt. In Bezug auf Typen bin ich schon echt eitel, und sobald optisch irgendwas nicht passt, hat der Mann quasi gar keine Chance mehr bei mir.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.