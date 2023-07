"Beauty & The Nerd" 2023 - Liebe unter Pink-Nerds: Was läuft da zwischen Alex und Mike?

Anzeige

Zwischen diesen Nerds knistert es gewaltig! Mit Pink-Nerdin Alex hat auch die Liebe Einzug in die Nerd-Villa gehalten. In Folge 2 lässt sich schon erahnen, wo die Beziehung der Nerds hinführt.

"Pinky & The Pinky"

In Neuankömmling Alexandra scheint Cosplay-Fan Mike sofort eine Gefährtin gefunden zu haben. Die gemeinsame Leidenschaft der beiden sticht allen sofort ins Auge: "Pinky & The Pinky", scherzt Beauty Natascha, als sich die beiden Nerds zum ersten Mal gegenüberstehen.

"Der erste Eindruck ist auf jeden Fall sympathisch und ich finde sie schon attraktiv", gibt Mike später im Interview zu. Auch Nerdin Alex scheint alles andere als abgeneigt: "Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall ihn (Mike) nehmen."

Flirten, bis die Beauty kommt

Von nun an scheinen die beiden "Beauty & The Nerd"-Kandidat:innen alles gemeinsam zu machen. Alex kann sogar mit einer neuen Ladung pinkfarbenem Haarfärbemittel für Mike nachhelfen. "Ich bin überrascht, dass ich so gut mit dir reden kann", gibt Alex zu, die normalerweise unter einer leichten Sozialphobie leidet.

Auch für die anderen Bewohner:innen ist die Chemie zwischen den beiden nicht zu übersehen. "Der flirtet doch bestimmt wieder mit der Alex", ist sich Beauty Brenda sicher, als sie mal wieder nach ihrem Teamkollegen suchen muss.

Heiße Küsse im Whirlpool?

In der 2. Folge geht es heiß her in der "Beauty & The Nerd"-Villa. Im Whirlpool lassen die Bewohner:innen die Korken knallen und es kommt zu Szenen, die nie ein Nerd zuvor gesehen hat.

Weniger Lust auf Planschen haben unterdessen Mike und Alex. Sie stehen lieber als Zuschauer:innen daneben. "So viel Körperkontakt und Knutschen im Fernsehen: Das wäre nichts für mich", behauptet die einzige Nerdin in der Villa.

Aber von wegen! Eine kurze Vorschau verrät: Auch bei Mike und Alex wird es im Whirlpool heiß hergehen. Wild knutschend und eng umschlungen scheinen die beiden Nerds schon bald keine halben Sachen mehr zu machen. Wie es wohl zu dem nerdigen Liebes-Höhepunkt kommen wird, erfährst du bei "Beauty & The Nerd" 2023.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.