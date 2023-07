"Beauty & The Nerd" 2023 - "Mal gucken, was kommt": In Folge 5 schreitet Samuel zum großen Umstyling

Anzeige

Mittelalter-Nerd Samuel geht mit leichter Anspannung ins große Umstyling von "Beauty & The Nerd" 2023. Wie wird er auf sein neues Ich in Folge 5 reagieren?

"Setty ist gefühlt aufgeregter als ich"

Kurz vor seinem großen Makeover ist die Anspannung nicht nur bei Samuel zu spüren. Auch Beauty Setty ist gespannt auf die Veränderung ihres Nerds. "Dieses Umstyling ist noch einmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Ich freu mich irrsinnig auf die Entwicklung", sagt die Burlesque-Tänzerin.

Ich glaube, das ist diese kleine Perfektion, der Schliff von einem Diamanten, damit Samuel nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich toll ist. Setty

Samuel ist sich sicher: Ohne Settys Hilfe hätte er es nicht bis ins Umstyling geschafft. "Sie gibt sich sehr viel Mühe und nimmt sich auch viel Zeit für mich", zeigt sich der 25-jährige Schreiner dankbar über seine Teampartnerin.

Samuel schreitet zum Umstyling

Auch Samuel darf sich bei "Beauty & The Nerd" 2023 von seinem alten Ich verabschieden. Sein neuer Look wird in Folge 5 zu sehen sein. Es bleibt also spannend, wie Modedesigner Thomas Rath den Mittelalter-Nerd stylemäßig umkrempelt. Eins steht jedoch fest: Die edle Ritterrüstung wird gegen ein brandneues Aussehen eingetauscht.

Du willst nicht warten? So siehst du Samuels Umstyling schon jetzt!

Wenn du wissen willst, wie das Umstyling von Samuel gelaufen ist, kannst du das bereits jetzt auf Joyn erfahren. Folge 5 mit dem zweiten Teil des BATN-Umstylings kannst du dort vorab sehen.

Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2023 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Alle anderen dürfen sich auf Samuels neuen Look in der 5. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 freuen: Donnerstag, 27. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.