Sie sind Teil eines Masterplans, der leider nach hinten losgeht: Jules und Stefan werden von ihren engsten Freund:innen in der Nerd-Villa ins Exit-Game gewählt. Warum Stefan das als "riesigen Vertrauensbeweis" empfindet und was am Ende schiefgelaufen ist, erfährst du hier.

How to: Walentina und Marco loswerden

Weil sie als Sieger:innen aus den Team-Challenges in Folge 2 hervorgegangen sind, dürfen Team Brenda und Mike sowie Team Beverly und Florian die Kandidat:innen für das Exit-Quiz nominieren. Die anderen Teams sind besorgt: Wen wird es treffen?

"Ich habe Schiss vor den Reaktionen und dem, was danach passieren wird", lässt Beverly ihre Verzweiflung durchscheinen. Doch egal, was die anderen davon halten - die Exit-Nominierungen müssen akzeptiert werden.

Dass die Klugscheißer uns nominieren, war klar. Walentina

Das erste Paar ist schnell bestimmt: Walentina und Marco. "Wir wählen euch nicht, weil ihr unsympathisch seid. Sondern weil ihr genauso viel Kampfgeist zeigt wie wir", begründet Beverly ihre Entscheidung.

Bei Beauty-Küken Brenda klingt das schon anders: "Uns ist die Wahl tatsächlich ziemlich leichtgefallen. Auf dieses Paar können wir am besten verzichten." Auch ihre Erstwahl fällt auf die Trash-Queen und ihren Cosplay-Nerd.

Die Wahl der "Bauernopfer"

"Für uns war klar, dass wir ein zweites Pärchen nominieren müssen, das mit euch auf Augenhöhe ist, damit ihr nicht wiederkommt", richtet Mike seine Worte direkt an die bereits nominierten Walentina und Marco. "Es tut uns sehr leid, aber Jules und Stoffl: Ihr seid immer so viel am Üben und ihr könnt nur als Sieger aus dem Exit-Gamer hervorgehen!", führt Brenda ihre Entscheidung gegenüber Stefan, genannt Stoffl, und Jules aus.

Der erste Schock sitzt tief: Jules und Stefan müssen gegen Walentina und Marco im Exit-Game antreten. Dass sie von ihren engsten Freunden in der Villa nominiert wurden, sehen sie jedoch als Kompliment. "Das ist schon ein krasser Vertrauensbeweis - aber im Notfall als Bauernopfer aus dem Spiel zu fliegen, wäre schon hart", gibt Stefan zu.

"Sie werden sich wünschen, hier niemals teilgenommen zu haben"

Nach den Exit-Nominierungen machen sich die beiden Teams sofort daran, ihre Koffer zu packen. Während sich Jules und Stoffl nachdenklich und etwas ehrfürchtig in ihr Zimmer zurückziehen, schäumt Walentina vor Wut. "Wenn wir zurückkommen, werden sie sich wünschen, hier niemals teilgenommen zu haben", versichert die Diva ihrem Teamkollegen Marco.

Stefan verliert derweil leicht die Nerven und vergießt in den Armen seiner Beauty ein paar Tränen. Die versucht ihren Spielpartner zu beruhigen: "(Walentina und Marco) sind auf jeden Fall starke Gegner, aber wir sind auch stark!"

Während sich die Nominierten auf den Weg zum Exit-Game machen, finden sich die übrigen Bewohner:innen im Wohnzimmer zusammen. Die allgemeine Stimmung: angespannt! Per Live-Übertragung können sie die Entscheidung am Fernseher verfolgen.

Die Angst ist natürlich da, dass unser Plan nach hinten losgeht und sie unseretwegen gehen müssen. Nerd Mike

Kopf-an-Kopf-Rennen beim Exit-Quiz

Die Beautys müssen zuerst auf den heißen Stuhl und Fragen aus der Welt ihrer Nerds beantworten. Während Jules souverän die richtigen Antworten aus dem Themenfeld "Jurassic Park" und "Arche Noah" gibt, scheitert Walentina an der korrekten Benennung der "Gamescom". Am Ende der ersten Fragerunde steht es 2:1 für Jules. Jubel in der Nerd-Villa vor dem Bildschirm.

Diesen kleinen Vorteil gilt es nun für Stefan zu festigen. Doch der Wind dreht sich und der Tier-Nerd kommt ins Straucheln. Während für Stefan "Scrunchies" und "Shelfie" als totale Fremdwörter erscheinen, kann Marco jede Frage aus dem Beauty-Kosmos beantworten.

Endstand: 4:3 für Walentina und Marco. Somit müssen sich die "Bauernopfer" Jules und Stefan geschlagen geben.

Die Ruhe vor dem Sturm

Als der Bildschirm in der Villa schwarz wird, bleiben eine Reihe geschockter Beautys und Nerds zurück. Die enttäuschten Verlierer der Exit-Challenge fallen sich derweil in die Arme und sogar Walentina hat ein paar aufmunternde Worte für Jules und Stefan übrig: "Ihr habt das richtig stark gemacht!"

Ich glaube, für die anderen wird es härter als für mich. In der Villa könnte es jetzt ganz schön brodeln. Stefan

Die Anspannung in der Villa ist groß, als das Worst-Case-Szenario eintritt. "Aufgeben ist für mich keine Option! Ich habe keine Angst vor Walentina", macht Beauty-Küken Brenda deutlich.

Doch bevor der Streit zwischen Trash-Diva Walentina und den anderen Kandidat:innen von Neuem entfacht wird, steht noch ein tränenreicher Abschied bevor.

Sogar Walentina hält sich zunächst mit Sieges-Fanfaren zurück und lässt Stefan und Jules ihren gebührenden Abschied. Beauty Beverly leidet am meisten unter dem Verlust ihrer engsten Bezugsperson in der Villa.

"Enttäuschung ist natürlich da, aber ich nehme es sportlich", fasst Jules ihre Gefühle über die Niederlage zusammen. "Dennoch hätte man natürlich gerne noch mehr von der Erfahrung mitgenommen!"

Ob Walentina ihre Drohung wahr macht und für noch mehr Stress in der Villa sorgen wird?

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.