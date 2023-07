"Beauty & The Nerd" 2023 - Von der Flamme nominiert: Mike muss in Folge 4 gehen

Anzeige

Bei "Beauty & The Nerd" 2023 hat Mike eine unerwartete Liebe gefunden. Doch ausgerechnet die sorgt für seinen Rauswurf.

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

Eifersuchtsdrama im Küken-Team

Das einstige Dreamteam hat in Folge 4 zeitweise nur noch schlechte Worte füreinander übrig. Beauty-Küken Brenda fühlt sich von ihrem Nerd hintergangen, nachdem der nur noch Augen für seine Flamme Alex hat.

Der versteht die Welt nicht mehr und zeigt seiner Beauty die kalte Schulter. Die Situation eskaliert und Brenda schüttet dem Nerd ihr Herz aus.

Überraschender Exit durch Mikes geliebte Alex

In Folge 4 sollen die Teams ein Paar bestimmen, das augenblicklich das Haus verlassen soll. Das Küken-Team ist verzweifelt: Sie sind sich sicher, dass sie nach den Nominierungen gehen müssen.

Doch der Mike wittert noch eine letzte Chance. Diese beinhaltet jedoch das Liebes-Aus für sich und seine Pink-Nerdin Alex.

Der Nerd setzt seinen Plan dennoch in die Tat um und vergibt seine Stimme ausgerechnet an Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex. Diese trägt die Entscheidung mit Fassung, denn auch ihre Wahl wird nicht leicht zu verkraften sein.

Seine Geliebte verpasst ihnen den Gnadenstoß: Mike und Brenda müssen die Villa verlassen

Auch Alex und Chris fällt die Nominierung alles andere als leicht. Unter Schluchzen nominiert Alex ihren liebestollen Mike und schickt das Küken-Team damit nach Hause. Die stehen unter Schock.

Mike steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, so kurz vor dem Umstyling gehen zu müssen: "Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Dennoch hatte ich die tollste Partnerin hier drin!" "Und ich hatte den tollsten Nerd, den man haben kann", ergänzt Brenda. Eine Erkenntnis, die für die beiden zu spät kommt.

Sie müssen augenblicklich "Beauty & The Nerd" verlassen. Ihr Traum vom Sieg: zerplatzt. Mike lässt seine Nerdin Alex allein zurück.

+++

Nerd Mike im Interview

Mike taucht in der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" in die Welt der Beautys ein. Im Interview spricht der Nerd über seine Teilnahme und darüber, wie er sich seine ideale Spielpartnerin vorstellt.

Mike, was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich will einen großen Schritt in Richtung meines Traums machen, durchs Cosplayen mein Geld zu verdienen. Außerdem wollte ich Erfahrungen sammeln und könnte mir vorstellen, zukünftig noch weitere TV-Formate zu machen.

Was macht dich zum Nerd?

Ich cosplaye und schaue viel Animes. Ich verwende sehr viel meiner Freizeit fürs Cosplay, da ich die Kostüme zum Großteil selber herstelle.

Wie hast du dir vor den Dreharbeiten deine ideale Teampartnerin vorgestellt?

Ich hoffte, es wird jemand, mit dem man immer reden kann und der ehrgeizig ist.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich habe keine klaren Dinge vor Augen, die ich lernen oder mitgeben möchte. Ich denke, man kann immer voneinander lernen!

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.