"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus, wer noch dabei? Dieses Paar verpasst das Halbfinale

Das große Finale von "Beauty & The Nerd" 2023 rückt immer näher. In jeder Folge muss ein Spielpaar die Villa verlassen. Wer ist raus - und wer nach Folge 5 noch dabei?

+++ Update, 27. Juli 2023 +++

Im Clip: Wer ist raus nach Folge 5?

Wer ist raus und wer ist noch dabei? Der Überblick

Diese Kandidat:innen mussten gehen

Selina (21) aus Ilsede (freiwilliger Exit in Folge 1)

David (22) aus Graz (freiwilliger Exit in Folge 1)

Jules (26) aus Berlin (raus in Folge 2)

Stefan (29) aus Neumünster (raus in Folge 2)

Walentina (22) aus Essen (raus in Folge 3)

Marco (25) aus Neuhausen (raus in Folge 3)

Brenda (18) aus Köln (raus in Folge 4)

Mike (20) aus Witten (raus in Folge 4)

Chris (33) aus Köln (raus in Folge 5)

Alex (21) aus Essen (raus in Folge 5)

Diese Beautys und Nerds kämpfen noch um den Sieg

Setty (23) aus Hamburg

Samuel (25) aus Grafenau

Beverly (29) aus Wien

Florian (24) aus Wien

Natascha (31) aus Hanau

Dominik (27) aus Büttelborn

Auslöser waren ihre pinken Haare: Alex und Chris verpassen den Einzug ins Halbfinale!

Auch in Folge 5 müssen die Gewinner:innen-Teams wieder ein Paar auswählen, das die "Beauty & The Nerd"-Villa sofort verlassen muss. Dieser unangenehmen Aufgabe müssen sich nun Setty und Samuel gemeinsam mit Beverly und Florian stellen. Bei ihren Überlegungen stellen sie sich nur eine Frage: Wer hat den Einzug ins Halbfinale wirklich verdient?

"Du hast dich dem Experiment gegenüber verschlossen"

Für die Gewinner:innen-Teams steht schnell fest: Eine der Kandidat:innen nimmt das Projekt "Beauty & The Nerd" nicht wirklich ernst. Alex hat sich nach dem Umstyling durch Thomas Rath nicht nur die Haare wieder pink gefärbt, sie streitet auch weiterhin über veraltete Klischees. Keine guten Voraussetzungen für das Halbfinale.

Nach der Entscheidung bricht Alex in Tränen aus. Doch sie und Teampartner Chris können die Wahl nachvollziehen. "Wenn sie sagen, dass sich Alex dem Experiment etwas entzogen hat, zum Beispiel damit, dass sie sich ihre Haare wieder pink gefärbt hat - dann kann ich das verstehen", lenkt Beauty-Mann Chris ein. Dennoch ist die Enttäuschung groß.

Um so größer ist die Freude bei Dominik du Natascha: "Wir haben es tatsächlich ins Halbfinale geschafft!" Aber ab jetzt ist Schluss mit lustig: "Es geht um die Wurst!" Das stellt die Beauty sofort klar.

Damit kämpfen noch drei Teams um den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023. Wer schafft den Sprung ins Finale und gewinnt 50.000 Euro? Alle Infos zum Finale bekommst du hier.

Wer gewinnt Staffel 4 von "Beauty & The Nerd"?

Du willst wissen, wer "Beauty & The Nerd" 2023 gewonnen hat? Kein Problem! Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du exklusiv die Final-Folge 6 als Preview streamen.

Aber pssst, nicht spoilern! Alle anderen dürfen sich auf das "Beauty & The Nerd"-Staffelfinale 2023 am nächsten Donnerstag, 3. August, wie gewohnt um 20:15 Uhr freuen: auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

Mike und Brenda müssen die Villa verlassen

Sowohl Mike als auch Brenda arbeiten hart an ihren Träumen. In Folge 4 zerplatzt jedoch einer: Sie müssen die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen. © ProSieben / Benjamin Kis

In der 4. Folge von "Beauty & The Nerd" kommt es nicht zum Exit-Quiz. Die Teams müssen ein Paar bestimmen, das augenblicklich die Villa verlassen muss. Die Stimmung ist angespannt. Setty und Samuel konnten sich genauso wie Beverly und Florian durch ihre Leistungen in den Team-Challenges vor einer Nominierung schützen.

Ihre Liebe reichte nicht aus: Überraschende Nominierung von Alex und Mike

Brenda und Mike sind verzweifelt: Sie sind sich sicher, dass sie nach den Nominierungen gehen müssen. Doch der Nerd wittert noch eine letzte Chance. Diese beinhaltet jedoch das Liebes-Aus für sich und seine Pink-Nerdin Alex: "Ich glaube, dass viele Leute Chris wählen werden."

Der Nerd setzt seinen Plan in die Tat um und vergibt seine Stimme ausgerechnet an Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex. Diese trägt die Entscheidung jedoch mit Fassung, denn auch ihr scheinen die Hände gebunden zu sein.

Sie verpasst ihm den Gnadenstoß: Mike und Brenda müssen die Villa verlassen

Auch Alex und Chris fällt die Nominierung alles andere als leicht. Unter Schluchzen nominiert Alex ihren liebestollen Mike und schickt das Küken-Team damit nach Hause. Die stehen unter Schock.

Mit letzter Kraft ringt sich Brenda zu einer kleinen Abschiedsrede durch. "Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen werden!"

Auch Mike steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: "Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Dennoch hatte ich die tollste Partnerin hier drin!" "Und ich hatte den tollsten Nerd, den man haben kann", ergänzt Brenda. Eine Erkenntnis, die für die beiden zu spät kommt.

Sie müssen augenblicklich "Beauty & The Nerd" verlassen. Pink-Nerdin Alex bleibt ohne ihren Kuschel-Partner zurück.

+++ Update, 13. Juli 2023 +++

Wer muss in Folge 3 die Koffer packen?

Walentina und Marco müssen sich ihren Konkurrent:innen in Folge 3 geschlagen geben. © ProSieben/Benjamin Kis

In Folge 3 von "Beauty & The Nerd" müssen erneut zwei Spielpaare um den Verbleib in der Villa bangen: Wenig überraschend werden Walentina und Marco für das Exit-Quiz nominiert. Diesmal dürfen sie sich aber ihre Gegner:innen aussuchen. Die Wahl fällt auf die Neuankömmlinge Chris und Alex. Ein Vorteil für das Trouble-Dreamteam?

"Unsere Chancen stehen schon 80:20 für uns", geben sich Walentina und Marco im Vorfeld siegessicher. Pink-Nerdin Alex ist sich der starken Konkurrenz bewusst. "Ich weiß nicht, ob wir dagegen ankommen können", gibt die 21-Jährige zu bedenken. Es geht um einiges: Nur wer die Exit-Challenge gewinnt, darf weiterhin um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen.

Nach Kopf-an-Kopf-Rennen: Walentina und Marco sind raus

Kurz vor Schluss steht es 4:4. Der Druck steigt: Wenn Pink-Nerdin Alex richtig antwortet, dürfen sie und Male-Beauty Chris in der "Beauty & The Nerd"-Villa bleiben. "In welchem Jahr ist Chris geboren?", lautet die allerletzte Frage. Es dauert keine Sekunde, bis Alex die richtige Antwort von sich gibt: "1989!"

Damit ist es entschieden: Walentina und Marco müssen sich ihren Wunsch-Gegner:innen Chris und Alex knapp geschlagen geben.

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

Wer ist raus in Folge 2?

Sie trifft es in Folge 2: Tier-Nerd Stefan und Beauty Jules müssen die Heimreise antreten. © ProSieben / Benjamin Kis

Hinter dem Exit-Game in Folge 2 steckt ein ausgeklügelter Masterplan, der nach hinten losgeht. Jules und Tier-Nerd Stefan können ihr Revier nicht verteidigen und müssen sich Walentina und Marco geschlagen geben.

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Folge 1: Dieses Paar verlässt BATN 2023 freiwillig

Für Beauty Selina und Godzilla-Nerd David war "Beauty & The Nerd" ein kurzes Vergnügen: Sie verlassen die Show freiwillig. © ProSieben / Benjamin Kis

Selina und David finden sich als letztes Spielpaar in Staffel 4 zusammen - und gehen als erstes: und zwar freiwillig. Für die selbst ernannte Barbie-Beauty und den Godzilla-Nerd endet die Reise bei "Beauty & The Nerd" 2023 bereits nach Folge 1.

Selina: "Ich hab das Gefühl, er fühlt sich nicht so wohl in meiner Nähe"

Schnell zeichnet sich ab, dass Selina keinen rechten Draht zu ihrem Spielpartner David findet. "Innig wird's auf jeden Fall nicht, das merke ich schon", vertraut sie sich Natascha in der Villa an. Vielmehr fühle sich die Beauty gestresst von dem Druck, eine innigere Connection zu David aufzubauen. Dabei habe sie ohnehin den Eindruck, dass sich der Nerd alles andere als wohl in ihrer Nähe fühlt.

Freiwilliges Aus kurz vorm Exit-Quiz

Für das Exit-Quiz sind die beiden Spielpaare nominiert, die in der Team-Challenge "Abgeschmiert" am schlechtesten abgeschnitten haben. Neben den Letztplatzierten Natascha und Dominik sind das auch Selina und David in Folge 1.

Doch noch bevor es zum Exit-Quiz kommt, überrascht Selina mit einer ernüchternden Erkenntnis: "Wir wären nicht weiter zusammengewachsen, wenn wir hier weiter teilgenommen hätten", stellt die Beauty fest und begründet damit ihren freiwilligen Exit.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.