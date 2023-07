"Beauty & The Nerd" 2023 - Alle wichtigen Infos: Das musst du über die neue Staffel wissen 

Anzeige

"Beauty & The Nerd" ist am 29. Juni 2023 in die vierte Staffel gestartet. Was in Folge 1 passiert ist, was in der zweiten Folge bevorsteht und was du sonst noch über die Show wissen musst, erfährst du hier.

Das erwartet dich in Folge 2: Es wird heiß bei den Beautys und Nerds

In der 2. Folge von "Beauty & The Nerd" wird es hitzig! Bühnenkünstlerin Setty präsentiert ihren Mitbewohner:innen eine heiße Burlesque-Show. Die Vorführung entwickelt sich zu einer wilden Party. Und diese Party endet für Fantasy-Nerd Dominik mit einem besonderen Kuss - seinem allerersten!

Von der heiteren Stimmung lässt sich Beauty Walentina nicht anstecken. Die Content Creatorin teilt weiter gegen die anderen Beautys aus.

Für frischen Wind in der "Beauty & The Nerd"-Villa sorgen Male-Beauty Chris und Pink-Nerdin Alex. Die beiden ziehen in Woche zwei in die Villa - mit einer klaren Ansage: "Ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!"

Überraschung! Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex ziehen in die Villa

Farbenfroher Zuwachs in der "Beauty & The Nerd"-Villa: Nerdin Alex zieht ein - von Kopf bis Fuß in ihre Lieblingsfarbe Pink gekleidet. Die Ergotherapeutin aus Essen bildet ab sofort ein Team mit Beauty-Mann Chris, Influencer und Model aus Köln.

Auf dieses Level muss überhaupt erst mal jemand kommen: Das Leuchten meiner Augen. Mein Gesicht. Zähne. Man kann schon sagen: Naturschönheit. Beauty-Mann Chris

Als die beiden das Haus betreten, ist das Gekreische groß. Doch die Freude über die Neuen ist nur von kurzer Dauer, denn Chris sagt seinen Mitbewohner:innen direkt den Kampf an: "Ich bin Chris - und ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!" Mit seiner klaren Ansage schießt sich der Neue sofort ins Aus: "Direkt unsympathisch", lästert Cosplay-Nerd Marco. "Das wird das Battle der Egos", weiß Anime-Nerd Mike und Beauty Beverly prophezeit: "Der wird sich noch einscheißen."

Beauty gegen Beauty: "Ich könnte mich so aufregen über die blöde Kuh"

Walentina weiß zu provozieren. Morgens blockiert sie stundenlang das Bad der anderen und hinterlässt dort nach dem Duschen eine Überschwemmung. So zumindest Nataschas und Brendas Version der Geschichte, die sich beim Zähneputzen am Küchenspülbecken über ihre Mitbewohnerin echauffieren.

Die Beschuldigte ist sich keines Fehlers bewusst: "Ich muss mich hier mit keinem anderen absprechen, ob ich grade kacken, duschen oder aufs Klo gehe." Als Mittler wird Walentinas Teampartner Marco eingesetzt - ohne Erfolg: "Ich geb einen F*ck auf ihre Meinung", lästert Walentina ungeniert über ihre Mitbewohnerinnen. Natascha schießt zurück: "Die geht mir so auf den Sack, ich könnte mich so aufregen über die blöde Kuh." Walentina zeigt sich uneinsichtig und legt nur kurze Zeit später den nächsten Brand: Damit sie ihr Geschäft verrichten kann, sollen Brenda und Natascha ihr eigenes Bad räumen. Der Toilettengang eskaliert …

Settys heiße Burlesque-Show und Dominiks allererster Kuss

It's Showtime! Burlesque-Tänzerin Setty heizt mit einer Showeinlage die Stimmung an. Sie erklärt: "Burlesque ist die Kunst des Entblätterns. Ich bin heute nur das Vorspiel. Wie es dann weitergeht, ist in eurer Fantasie." Mit ihrer Vorführung regt die 23-Jährige nicht nur die Fantasie der Nerds an, auch die Beautys sind beeindruckt. "Was für eine Show. Das war wirklich 10 von 10", gibt Brenda neidlos zu. Im weiteren Verlauf des Abends kocht die Stimmung über, vor allem bei Fantasy-Nerd Dominik: "Ich sehe eine Veränderung meiner Zurückhaltigkeit", freut sich der 27-Jährige.

Als die Partygemeinde in den Whirlpool umzieht, wird es richtig wild. Beautys und Nerds geben ordentlich Gas und zeigen keine Scheu vor Körperkontakt. "Der generelle sexuelle Vibe in dem Whirlpool war natürlich schon ziemlich hoch", resümiert Setty. Besonders hoch war dieser Vibe für den unerfahrenen Dominik: Im Überschwang der Gefühle bekommt er von gleich zwei Beautys seinen allerersten Kuss und schwärmt: "Das war der beste Abend meines Lebens."

Folge 2 von "Beauty & The Nerd" siehst du am Donnerstag, 6. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Die neue Staffel ist gestartet! Das passierte in Folge 1

Die langersehnte 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist am 29. Juni 2023 gestartet. In Folge 1 durften die neuen Kandidat:innen in ihre Villa im sonnigen Zypern einziehen. Zuvor mussten sich die Nerds den Beautys erst einmal vorstellen. Ihre Auftritte: alles andere als gewöhnlich!

Schließlich fanden sich sieben ungleiche Paare aus jeweils einem Nerd und einer Beauty zusammen. Gelegenheit zum besseren Kennenlernen bekamen sie prompt bei der ersten Nacht im gemeinsamen Bett. Dabei war es für den einen oder anderen Nerd noch komplettes Neuland, überhaupt neben einer Frau einzuschlafen.

Die ersten Team-Challenges

Bei der "BATN-Aufnahmeprüfung" am nächsten Tag wurden Nerds und Beautys auf ihren Wissensstand hin geprüft. Da gab es auf Fragen wie "Wo liegt der Venushügel" schon die ein oder andere verstörende, aber auch herzallerliebste Antwort.

Während die Teams bei diesem Quiz auf ihre Unterschiede aufmerksam wurden, war in der ersten Team-Challenge "Abgeschmiert" Teamgeist gefragt. Mit vollem Körpereinsatz mussten Beautys und Nerds so viel Sonnencreme wie möglich transportieren.

Während es für Space-Nerd Florian und seiner Beauty Beverly wie geschmiert lief, schmierten Fantasy-Nerd Dominik und Natascha sowie Godzilla-Nerd David und seine Selina eher ab.

Der erste Kuss

Ausgelassene Stimmung bei Beautys und Nerds! Am zweiten Abend sollten die Nerds Talente aus ihrer ganz eigenen Welt vorstellen. Während Cosplay-Nerd Marco mit seinen Kostümen beeindruckte, verwandelte sich Tier-Nerd Stefan mithilfe seiner Latex-Schwanzflosse in einen "echten" Meerjungmann.

Mittelalter-Nerd Samuel bat seine Beauty Setty um Unterstützung bei einem spektakulären Schwertkampf. Nach der Performance bekam seine Prinzessin auch direkt ein Dankeschön in Form eines Kusses geschenkt.

Ich bin der Dr. Sommer von 'Beauty & The Nerd' und mein Nerd darf bei mir auch mal ran. Setty

Walentina teilte aus

Beauty Walentina heizte dagegen die Stimmung in der Villa ordentlich auf. Nicht nur ihr Nerd Marco geriet ins Visier ihrer Lästereien, auch die anderen Beautys bekamen ihr Fett weg. So bezeichnete die 21-Jährige Beauty-Küken Brenda als "naiv und dumm" und stempelte Beauty-Älteste Natascha als "langweilig" ab. Doch die Betroffenen ließen das nicht lange auf sich sitzen und reagierten entsprechend: Kam es zum ersten Eklat unter den Beautys?

Freiwilliger Exit in Folge 1

Wegen ihrer schlechten Leistung landeten Team Dominik und Natascha sowie Team Selina und David direkt auf der Abschussliste. Einzige Aussicht auf Rettung: Das Exit-Quiz, in dem die nominierten Teams Fragen aus der Welt der Beautys und der Welt der Nerds gestellt bekommen. Doch so weit kam es nicht.

Die selbsternannte Barbie-Beauty Selina überraschte Zuschauer:innen und Kandidat:innen mit einem freiwilligen Exit. Der Grund: Sie und ihr Nerd David harmonieren einfach nicht als Team. Damit sind Selina und David das erste Team, das "Beauty & The Nerd" 2023 verlassen muss.

Folge 1 von "Beauty & The Nerd" 2023 war am 29. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Online findest du die ganze erste Folge der 4. Staffel hier.

Wie wird es in Folge 2 für die übrig gebliebenen Teams weitergehen? Eins steht schon mal fest: Ein weiteres Paar stößt dazu und mischt die "Beauty & The Nerd"-Villa noch einmal ordentlich auf.

"Beauty & The Nerd" 2023 siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

In dieser Show prallen Welten aufeinander. Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie sich in Paaren zusammen und kämpfen um den großen Sieg. Alles, was du zur TV-Show wissen musst, kannst du hier nachlesen.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Beauty & The Nerd" 2023

Diesen Tag solltest du dir im Kalender markieren: Am 29. Juni geht's los mit "Beauty & The Nerd" 2023. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge. Damit dir keine Episode entgeht, findest du alle Sendezeiten und Sendetermine in der Übersicht.

"Beauty & The Nerd": So funktioniert die Show

Bei "Beauty & The Nerd" kämpfen acht Beautys und acht Nerds in Paaren um den Sieg. Dabei wartet nicht nur ein Umstyling auf die Nerds, sondern auch ein Preisgeld auf die Gewinner:innen. Zu Beginn der Staffel finden sich die Teams zusammen. Im Laufe der kommenden Folgen lernen sie sich gegenseitig kennen und sollen zu unschlagbaren Duos zusammenwachsen. Denn in jeder Woche müssen sie verschiedene Herausforderungen bestehen, damit nicht sie diejenigen sind, die die Show verlassen müssen.

Sieben Kandidaten in Folge 1: Das sind die Nerds

Dinosaurier, Mittelalter oder Science-Fiction: Sieben Nerds begeistern sich für komplett unterschiedliche Themen. Diese Kandidat:innen sind in der 1. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 dabei:

Stefan (29, Zootierpfleger aus Neumünster)

Florian (24, Teamleiter aus Wien)

Samuel (25, Schreiner aus Grafenau)

David (22, Fotografie-Student aus Graz)

Marco (25, Kfz-Mechatroniker aus Neuhausen)

Dominik (27, Logistikmitarbeiter aus Büttelborn)

Mike (20, Logistikmitarbeiter aus Witten)

Alex (21, Ergotherapeutin aus Essen)

Die Beautys: Wer ist dabei?

Sieben Beautys stellen sich der Herausforderung und suchen ihr perfektes Gegenstück.

Natascha (31, Influencerin und Friseurmeisterin aus Hanau)

Setty (23, Bühnenkünstlerin aus Hamburg)

Jules (26, Studentin und Influencerin aus Berlin)

Selina (21, Kosmetikerin aus Ilsede)

Brenda (18, Schülerin aus Köln)

Walentina (22, Content-Creatorin aus Essen)

Beverly (29, Make-up-Artistin aus Wien)

Chris (33, Model und Influencer aus Köln)

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

