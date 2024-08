"Beauty & The Nerd" 2024 - Alle Exit-Quiz-Fragen: Jetzt mitraten!

Der Name ist Programm: Das Exit-Quiz entscheidet über den Verbleib der Paare in der Villa. In den verschiedenen Frage-Runden gilt es, mit Wissen aus der Beauty- und Nerd-Welt zu punkten. Jetzt bist du gefragt: Kannst du die Fragen richtig beantworten?

Anzeige

Tränen, Beef und eine Prügelei bei "Beauty & The Nerd" ➤ Jetzt die 2. Folge kostenlos streamen!

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde: Seit 15. August läuft die neue Staffel auf ProSieben und auf Joyn.

Acht ungleiche Teams finden zusammen und müssen gemeinsam auf Ko Samui Challenges bestehen. Zu den Spiel-Paaren geht's hier lang.

Ab Folge 1 müssen sich zwei nominierte Teams im Exit-Quiz die Stirn bieten. Bist du schlauer als die Kandidat:innen? Teste es auf dieser Seite mit den Fragen aus allen Episoden!

Anzeige

Anzeige

So funktioniert das Exit-Quiz

Auch in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" treten zwei nominierte Spiel-Paare im Exit-Quiz gegeneinander an. Jede:r muss drei Fragen aus der Welt seiner Partnerin oder seines Partners beantworten. Das Team mit dem geringsten Wissen muss seine Koffer packen, das andere darf weiter um den Sieg kämpfen. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage, welches Duo im Exit-Quiz gewinnt.

Anzeige

Anzeige

Folge 2: Vanessa und Kris müssen sich Kim Virginia und Collin geschlagen geben

Erneut endet das nerdig-schöne Sommer-Abenteuer "Beauty & The Nerd" für ein weiteres Spiel-Paar in Folge 2. Ins Exit-Quiz nominiert werden diesmal Beauty-Queen Kim Virginia und Nerd-Partner Collin sowie Beauty-Küken Vanessa und Achterbahn-Fan Kris.

Letzteres Paar scheitert darin allerdings kläglich. Schon nach der ersten Quiz-Runde steht es 3:0 für Kim Virginia und ihren Nerd-Partner, der mit der nächsten richtigen Antwort den Sack endgültig zumacht. Damit steht fest: Vanessa und Kris müssen die Koffer packen, während sich ihre Konkurrent:innen über mehr Staffel-Sendezeit freuen dürfen.

Hättest du's gewusst? Alle Exit-Fragen aus Folge 2

Als wahrer "Beauty & The Nerd"-Fan kannst du die Fragen sicherlich leicht beantworten, oder? Teste dein Wissen im Exit-Quiz aus Folge 2.

Anzeige

Anzeige

Extra-Quiz: Diese Fragen könnten dich ins Schwitzen bringen!

In Folge 2 checken die Kandidat:innen außerdem im Freiluft-Hotel "Schwitz-Carlton" ein. Das Spiel ist simpel: Die Beautys sind die Empfangs-Damen für Allgemeinwissen-Fragen, die ihnen die Nerd-Pagen herantragen. Doch für jede Falsch-Antwort müssen sich die Laufburschen mit Gepäck beladen.

Ohne Gepäck, aber dafür mit denselben Fragen geht es jetzt für dich ins Quiz. Bleibt nur zu hoffen, dass du beim Antworten nicht ins Schwitzen gerätst!

Anzeige

Folge 1: Diese Teams müssen ins Exit-Quiz

Für wen ist das nerdig-schöne Sommerabenteuer schon nach Folge 1 zu Ende? Für das Exit-Quiz werden sowohl Christin und Daniel als auch Shelly und Sam nominiert. Das sorgt vor allem bei Christin für Wut, derer sie direkt Luft macht - aber auch für Kampfgeist: "Wir werden beweisen, dass wir hier nicht so leicht rauszukriegen sind."

Am Ende hat es knapp nicht gereicht. Das Quiz endet zwar unentschieden, weshalb die Paare noch eine Schätzfrage beantworten müssen. Shelly und Sam sind allerdings mit ihrer Antwort am nächsten dran. Das bedeutet das Aus für Christin und Daniel in Folge 1.

Teste dich! Alle Fragen aus Folge 1

Jetzt bist du gefragt: Wie viele Fragen aus dem Exit-Quiz in Folge 1 kannst du richtig beantworten? Stelle dein "Beauty & The Nerd"-Wissen auf die Probe!

Quiz-Quickie: Fünf Fragen für ein Beauty-Nerd-Halleluja

Die Kandidat:innen haben sich gerade erst in ihre Teams eingefunden, schon lernen sie sich näher kennen. Im Mini-Wissensquiz werden den Beautys Fragen aus der Nerd-Welt gestellt - und den Nerds aus dem Beauty-Bereich. Teste, ob du alle fünf richtig beantworten kannst.

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.

Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.