"Beauty & The Nerd" 2024 ist am 15. August in die fünfte Runde gestartet. Alles, was du über die neue Staffel wissen musst, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Das Warten hat ein Ende! "Beauty & The Nerd" geht 2024 endlich in die nächste Runde.

Am 15. August fiel der Startschuss für die 5. Staffel auf ProSieben und Joyn . Alle Infos zu den Sendeterminen und Wiederholungen kannst du hier nachlesen.

Wer ist in der 5. Staffel dabei? Zu den Kandidatinnen und Kandidaten geht's da lang.

"Beauty & The Nerd" ist zurück!

In dieser Show prallen Welten aufeinander: Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie sich in Paaren zusammen und kämpfen um den großen Sieg.

In der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 15. August 2024, ist Platz für alle. Und über allem steht die große Frage: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt der oder des jeweils anderen ein?

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Beauty & The Nerd" 2024

Der Startschuss für "Beauty & The Nerd" 2024 fiel am 15. August. Ausgestrahlt wird die Erfolgs-Show seitdem immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Um keine Folge zu verpassen, findest du hier alle Sendezeiten und Sendetermine in der Übersicht.

Exklusiv: Spezial-Folge zur neuen Staffel auf Joyn

Alle Fans aufgepasst! In einer Spezial-Folge auf Joyn siehst du exklusiv, wie die neuen Beautys die "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui beziehen.

Wie werden die Schönheiten reagieren, wenn sich "alte Feinde" und neue Konkurrenz begegnen? Und wie bereiten sich die Nerds der neuen Staffel auf ihr nerdig-schönes Sommerabenteuer vor?

"Beauty & The Nerd" 2024 schon vorab sehen

Du kannst nicht bis zur Free-TV-Ausstrahlung von "Beauty & The Nerd" 2024 warten? Bei Joyn PLUS+ gibt es die neuen Folgen exklusiv sieben Tage vorher.

Die Kandidat:innen im Überblick

Auch in der diesjährigen Staffel treffen schüchterne Nerds auf selbstbewusste Beautys. Welche Kandidat:innen in der 5. Staffel dabei sind, erfährst du hier.

Alle Spiel-Paare der 5. Staffel

In ungleichen Paar-Konstellationen treten die Beautys und Nerds in Challenges gegeneinander an. Wer mit wem in diesem Jahr um den Sieg und das gemeinsame Preisgeld kämpft, kannst du hier nachlesen.

Die Exits auf einen Blick

In jeder Folge muss ein Paar die Traumvilla auf Ko Samui verlassen. Für welche Teams das nerdig-schöne Sommerabenteuer "Beauty & The Nerd" bereits endete, erfährst du in der praktischen Exit-Übersicht.

So funktioniert "Beauty & The Nerd" 2024

In diesem besonderen Pärchenurlaub auf Ko Samui (Thailand) suchen acht Beautys und acht Nerds ihr perfektes Match und treten in den Wettbewerb.

Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen. Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander?

Dem Paar, das seine Kontrahent:innen in verrückten Challenges bezwingt, winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Für die Nerds geht es zusätzlich um ein Umstyling.

