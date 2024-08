"Beauty & The Nerd" 2024 - Babu spricht Klartext: Kim Virginia "drängt sich immer nach vorne"

In der neuesten Podcast-Folge "Blitzlichtgewitter" lässt Kosmetikerin Babu kein gutes Haar an Kim Virginia. Thema: der krasse Beef zwischen Linda und Kim sowie der Wischwasser-Vorfall in Folge 2.

Mega-Zoff in Folge 2: "Wo bin ich hier gelandet?"

Es war der Aufhänger in der 2. Folge der aktuellen Staffel von "Beauty & The Nerd": Zwei Beauty-Damen gerieten sich dermaßen in die perfekt gemachten Haare, dass die Herren gar nicht mehr weiterwussten.

Wir erinnern uns: Während der Nerd-Talent-Show fahren sich Linda und Kim Virginia mächtig an. Der Auslöser? Ein vermeintlich harmloses Missverständnis, das für völlige Eskalation sorgt.

Beim Achterbahn-Quiz von Kris denkt Kim, dass für sie gestrippt wird, wenn sie gewinnt. Die anderen Kandidat:innen rechnen allerdings damit, dass sie ihre Hüllen fallen lässt. Kim weigert sich, Linda versucht sie zu überreden. Bis es Kim dann reicht: "Wenn ich Nein sage, heißt es Nein! […] Da sollte schon jeder wissen von diesen b*tches, dass ich Nein gesagt habe."

Da lässt auch Babu nicht auf sich setzen, die sich durch die Aussagen angegriffen fühlt.

Sorry, ich lasse mich nicht als 'B*tch' betiteln von so einer Frau. Babu

Wie die Kosmetikerin jetzt gegenüber "Blitzlichtgewitter" verrät, habe sie zu einem gewissen Grad Verständnis für Kims Ausraster gehabt. Schließlich habe die Krawall-Beauty auch ordentlich ausgeteilt. In Babus Augen seien jedoch die Nerds die Leidtragenden in der Situation gewesen: "Die haben sich gedacht: 'Was geht hier ab? Wo bin ich hier gelandet?'"

Im Clip: Die Nerd-Talent-Show eskaliert! "Diese f*cking B*tch!"

Babu lässt kein gutes Haar an Kim: "Die ist kein Stück besser!"

Außerdem erzählt Babu in der Podcast-Folge, warum die Zoff-Situation um Kim und Linda überhaupt so eskaliert ist.

Schließlich könne man das von außen "gar nicht so verstehen", weil man "nicht 24/7 mit dieser Frau in einer Villa" gewesen sei, so die 30-Jährige. Die Rede ist von Kim Virginia.

Die stichelt die ganze Zeit! Die will komplett im Rampenlicht stehen und immer die Nummer eins sein. Babu über Kim Virginia

Dass sich Kim "immer nach vorne" dränge, "f*ckt einfach ab", erklärt Babu in der Podcast-Folge. "Sie hat auch 'B*tches' gesagt, sie hat uns als 'dumm' betitelt. […] Und ganz ehrlich: Die ist kein Stück besser!"

Dunkle Machenschaften oder Zufall? Die fragwürdige Aktion von Kim und Collin

In der Podcast-Folge wird außerdem eine besondere Situation in Folge 2 thematisiert: Als Kim und Nerd-Partner Collin das Zimmer von Linda und Pierre putzen, verteilt ausgerechnet Collin dreckiges Wischwasser auf Lindas frische Wäsche.

"Da war ich richtig enttäuscht von Collin", offenbart Babu. Dass Kim ihren Nerd-Partner dazu angestiftet haben könnte, glaubt die Kosmetikerin nicht. Allerdings vermutet sie, dass Kims böses Naturell auf den Informatik-Liebhaber abgefärbt habe.

Große Enttäuschung für Babu: Kim Virginia triumphiert im Exit-Quiz

Babus Dorn im Auge ist allerdings die Exit-Challenge in Folge 2, in der Kim Virginia und Collin haushoch gewonnen und damit Vanessa und Achterbahn-Nerd Kris aus der Villa geworfen haben.

Der Kosmetik-Expertin habe das Ergebnis leidgetan, wie sie erklärt. Kein Wunder: Ihre Sympathie ist auf der Seite der Ausgeschiedenen.

